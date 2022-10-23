德國會跨黨派代表團不足1個月二度訪台

撰文：許懿安
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德國會人權委員會訪問團由德國會議員海特（Peter Heidt）率領，10月23日至26日組團訪台。這是繼10月初德國會友台小組成員訪台後，第二個德國會訪團訪台。

他們將晤台總統蔡英文，與行政院政務委員羅秉成、政務委員黃致達以及相關部會首長會面，並接受國家人權委員會主任委員陳菊及外交部長吳釗燮款宴。

德國國會友台小組主席維爾施（Klaus-Peter Willsch）10月2日至6日率跨黨派的5位友台小組副主席訪問台灣。

德新社引述海特稱是次訪問目的是希望促進德台更緊密合作。

他稱，德國不能允許自己被北京嚇到或影響，否則北京會認為德國不會有任何實質作為，武統台灣的風險就會增加。

▼德國會議員海特（Peter Heidt）與同為議員的米亞托維奇（Boris Mijatovic）在登機飛往台灣前自拍。海特將照片上載到個Twitter賬戶。

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