德國國會跨黨派代表團訪台　將與蔡英文、賴清德會面

德國國會跨黨派代表團今日（2日）清晨7時許抵台，隨即展開一連5天的訪問行程。據介紹，代表團將與台灣總統蔡英文、副總統賴清德等人會面，另將參訪台南科學園區。



德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch，另譯魏爾胥）率跨黨派議員訪台，今日抵台的包括威爾許，以及另外3名副主席布德（Katrin Budde ）、史蒂芬（Dr. Till Steffen）及克拉夫特（Dr. Rainer Kraft），其他訪團成員則於今日下午或明日陸續抵達。

德國國會友台小組主席威爾許（右）率領代表團訪台。（聯合報）

台灣「外交部」稱，代表團7名成員來自不同政壇，包括社民黨、綠黨、自民黨（FDP），以及反對黨基民/基社聯盟（CDU/CSU）、德國另類選擇黨（AfD）、左派黨（Die Linke），涵蓋朝野所有6個政黨。

據介紹，代表團此行將晉見蔡英文、賴清德，接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，並將與「台灣與德國議會議員友好協會」委員會晤、拜會立法院、與安全議題相關的機構及智庫晤談交流。

德國國會友台小組主席威爾許率團訪台，團員包括跨黨派5名友台小組副主席。（聯合報）

另外，代表團將參訪台南科學園區並與廠商交流，持續深化台德在經貿投資、高科技產業及供應鏈安全等領域的合作。

訪團成員、隸屬執政社民黨的議員布德表示，在台灣受軍事威脅之際，民主國家有必要向台灣表達支持。

代表團成員來自不同黨派，分別代表德國基民/基社聯盟、社會民主黨、綠黨、自民黨、另類選擇黨及左黨。（聯合報）

代表團成員、隸屬執政社會民主黨的議員布德表示，在台灣受軍事威脅之際，民主國家有必要向台灣表達支持。

德國國會在官網發表聲明稱，代表團此行將拜會台灣政府、國會和公民社會的代表，討論台灣的政治和經濟情勢、台德關係及台海局勢，尤其是與中國大陸緊繃的關係。