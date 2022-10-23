美國中期選舉｜智庫：58%支持「選舉舞弊論」共和黨候選人或勝選

美國中期選舉進入倒計時，分析數據顯示，有58%支持選舉舞弊論的共和黨候選人有望贏得競選，美國民主正在遭遇「瓦解」風險。



華盛頓智庫布魯金斯研究所預計，在248名支持選舉舞弊論的共和黨候選人中，有145人（約58%）極有可能贏得選舉。

美國參議院前參謀長拜耳（Mark Bayer）認為，美國民主正處於二戰以來「瓦解的最高風險」。

拜耳說：「效忠於『特朗普大謊言』是許多候選人的主要競選主題。如果這些候選人在11月正大光明地輸掉了自己的選舉，他們會作何反應？」

國際知名政治社會學家韋傑納特（Barbara Wejnert）說：「政治分析表明，大多數民主國家不會因革命或軍事政變而結束，但會因內部受到侵蝕而結束。」

韋傑納特補充說：「如果選舉否認者當選，以及（美國前總統）特朗普再次當選總統，美國民主就有可能出現這種情況。」

特朗普在2020年大選之後，便一再將大選結果與「舞弊」掛鈎，多次公開列舉選舉舞弊的各種例子。

特朗普在共和黨初選表態支持240名候選人，而支持選舉舞弊論是候選人獲得背書的先決條件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

