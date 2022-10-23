《哈利波特》海格Robbie Coltrane死因曝光　6月曾因抱恙缺席活動

在電影《哈利波特》（Harry Potter）飾演半巨人海格（Hagrid）的蘇格蘭男星科爾特蘭（Robbie Coltrane）10月14日離世，終年72歲。英媒22日報道，死亡證顯示科爾特蘭死於多重器官衰竭、敗血症等原因，他今年中曾因身體抱恙而取消公開活動。



經理人賴特（Belinda Wright）14日公布科爾特蘭在蘇格蘭福爾柯克（Falkirk）一間醫院內離世，當時沒有透露死因。

《每日星報》（Daily Star）22日報道，死亡證明書顯示一系列情況導致科爾特蘭離世，並列出6個原因，包括多重器官衰竭、敗血症、下呼吸道感染、二型糖尿病、心臟傳導阻滯與肥胖。

科爾特蘭並非突然生病，《每日郵報》指，今年初已傳出他身體問題嚴重的消息，到了6月，他宣告因健康問題而要退出倫敦動漫展（London Comic Con），無法如計劃現身活動。

科爾特蘭原名麥克米倫（Anthony Robert McMillan），他在1979年出道，其後參演多套電視和電影，包括劇集《Cracker》、占士邦（James Bond）系列電影《新鐵金剛之金眼睛》（Goldeneye）及《新鐵金剛之黑日危機》（The World Is Not Enough）。

不過講到最具代表性的角色，相信非海格莫屬，賴特形容，科爾特蘭飾演的海格為世界的兒童和成年人帶來歡樂，而且在過去20年，來自支持者的書信不絕，認為對方以海格的身份流芳百世。

夥拍科爾特蘭多年、飾演哈利波特的男星丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）及原作者JK羅琳（J.K. Rowling）分別留言悼念，大讚對方生前幽默、充滿天份和絕無僅有。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）則認為科爾特蘭是一位多才和演技深入民心的演員，無論是喜劇到鋒芒畢露的作品都可以勝任。

科爾特蘭在2006年獲頒大英帝國勳章（OBE），表揚他對演藝界的貢獻。他離世後，遺下一對兒女、前妻和胞姊。