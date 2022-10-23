美國托兒所員工頭戴《奪命狂呼》面具唬嚇　幼童驚恐尖叫嚎哭癱坐

美國有托兒所職員戴上美國荷里活恐怖電影《奪命狂呼》殺手角色所戴的面具，嚇唬、責罵和追逐幼童。事件曝光後法庭向涉案5名工作人員發出拘捕令，4人各自面對3項虐待兒童的重罪。



第5名被告則面對未通報虐待行為以及對未成年人士輕度襲擊的指控；兩項罪名都是輕罪。這5人在案發後已遭解僱。

警方沒說明哪一名涉案人士是戴上面具嚇唬小童的人，也沒有說明幾名被告在案中扮演的角色。

▼美國一托兒所的內部影片曝光。片中員工戴上美國恐怖片《奪命狂呼》殺手角色所戴的面具，對多名學童進行唬嚇，令整個課室變成「恐怖屋」。

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美國廣播公司（ABC）10月20日稱，事件發生在密西西比州漢密爾頓市名為Lil' Blessings Child Care的日托中心。

片中有員工戴着面具恐嚇幼兒，對他們大喊大罵，甚至進行追逐，大部份人出於恐懼放聲尖叫和大哭，有人甚至嚇至癱坐地上。有小童被吆喝後，嚇得蹺起及舉起雙臂，再把臉埋在臂中。

影片也拍到戴了面具的女人近距離唬嚇一名男童，兩者距離僅數吋，男孩被嚇至跑開。

在另一個場合，戴面具的女人向一名早已淚流滿面兒童俯身，並向其尖叫。兒童被嚇得全身發抖。

此外片中隱約錄到戴上面具的女人恐嚇一名小朋友說：「你不乖嗎？需要我把你帶到外面去嗎？」

舉機拍攝的女人疑在催促戴面具的女人，前者聲音也被錄下：「我們應該要做清潔了。」由此看來，她們有可能是以恐嚇來催促兒童盡快吃完桌上的食物。

警方稱與受嚇學童的家長17日會面，並告訴他們法律允許其作出刑事指控。

其中一名家長Katelyn Johnson對美國廣播公司說：「我對我看到的感到震驚。無論她們是戴着面具或是沒戴面具，她們的行為都是不可接受的。我的血壓變高。我為我的孩子心碎。我憤怒。」

Katelyn Johnson說希望她們「享受坐牢」，以及明白到她們所作所為是嚴重的。

另一名受害學生的家長Alyssa Hayes說：「我想看到她（唬嚇人的職員因被判入獄而）臉上出現驚恐的表情，因這是我每晚看到（我女兒臉上）的表情。」