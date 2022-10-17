女童遭酗酒父母關在門外　與狗同吃同住　獲救時只懂吠叫與爬行

曾有電影拍出被猩猩扶養長大的人類，在烏克蘭則發生有女孩跟着狗一起生活成長，被發現時只會吠叫，讓發現者相當震驚。



根據《太陽報》報道，烏克蘭女孩馬拉亞（Oxana Malaya）3歲時被長期酗酒的父母親鎖在屋外，為了保暖她鑽進狗窩裏與她的寵物狗奈達（Naida）生活，周遭的流浪漢與奈達都把馬拉亞當自己人，一起分享食物，並在那些警察發現她時保護她。

據了解，馬拉亞被發現時是四肢着地從圍欄裏爬出，只會吠叫，行為與狗沒有不同。當她被救出時，她失去說話能力，只會用手跟腳在地上跑來上去，並跟狗一樣對着他人吠叫。而吃東西也在地上吃，甚至跟狗一樣用舔的清潔自己，缺乏人類的技能。

點擊放大看看馬拉亞被發現時的樣子及獲救後情況：

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8歲的馬拉亞被發現後帶回安置，儘管她被送往寄宿家庭並學習走路與說話，但仍有些像狗的行為無法改善，如她會像狗一樣把東西藏起來，而醫生也表示她不太可能完全康復。即便她成年後，專家們也判定她只有6歲小孩的心智年齡。

現在馬拉亞已經38歲，被安排住在一個照護中心。她利用自己的與動物溝通的技能，在中心內的診所協助照顧牛隻。

她可跟人講話並表達情緒，照護中心其中一位醫護人員表示：「當時她被帶來時，不像一個人，而像一隻動物。不過半年後，她完全變了。」

關於馬拉亞的故事也被拍成紀錄片，這60分鐘的影片中她想見虐待自己的父母，她說：「我非常想親眼看見他們，因為我被告知我沒有父母，但實際上我有。」

製作團隊試着找出她的雙親，雖然沒有找到母親，但找到她的父親並安排他們團聚。在畫面中，兩人保持沉默，直到馬拉亞給父親一個擁抱後，之後父親也介紹了同父異母的妹妹給她。