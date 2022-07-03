美國素食媽只餵歲半嬰兒吃蔬果母乳終餓死　法院裁定一級謀殺罪成

美國佛羅里達州一名嚴格的素食主義者媽媽，由於只餵他1歲半兒子吃蔬果及母乳，導致營養不良，兒子去世時僅17磅（7.7公斤），遠低於同齡嬰兒應有的體重，法院6月29日裁定她一級謀殺與一系列虐待兒童罪名成立，最重判處或面臨終身監禁。



事源39歲的希拉（Sheila O'Leary）與丈夫瑞安（Ryan Patrick O'Leary ）2019年9月向警方報案指18個月大的兒子失去知覺，救護人員到場後發現該嬰兒異常虛弱，體重不足8公斤，如7個月大嬰兒，且手腳出現水腫，搶救無效宣告不治。

警方調查後發現兩人另外兩名分別3歲及5歲的子女，均出現不同程度營養不良症狀。父母最初辯稱指嬰兒已持續患病半年，但法醫在2019年11月8日報告指出死因屬嚴重營養不良，父母兩人其後向警方自首。

Vegan mother Sheila O’Leary has been found guilty in the US of murdering her baby son who died after being fed only fruit, raw vegetables and breastmilk https://t.co/nTTvx4N7hr — LBC (@LBC) July 2, 2022

希拉的審判於2022年6月29日進行，陪審團裁定她6項罪名成立，包括一級謀殺、加重虐待兒童、加重過失殺人、虐待兒童，以及兩項忽視兒童的罪名。希拉預定7月25日面臨刑罰判決。

助理檢察官米勒（Sara Miller）在庭上指出，希拉在意識到兒子生病時，未有為兒子尋求適當的醫療護理，「她選擇無視他的哭聲。她不需要量度就能看到他的骨頭。她不需要量度就能聽到他的哭聲。」

檢方指出，希拉的孩子們主要飲食包括芒果、香蕉、牛油果和紅毛丹，目前尚未清楚這些孩子是否有就醫紀錄。

希拉的33歲丈夫瑞安則仍留在位於李縣（Lee County）的監獄，面臨同樣6項指控的他正等待審判。