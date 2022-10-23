法媒：有法軍退役機師獲中國招聘訓練解放軍

法媒10月21日引述來自前軍方人員的消息報道，有數名法軍退役機師獲中方招聘，前往中國訓練解放軍。



法國《費加羅報》（Le Figaro）指，有數名法軍退役機師獲聘訓練中國空軍，又訪問一位前軍人機師，他指曾有一間總部位於南非的公司接觸他，開出月薪兩萬歐元（約15.5萬港元）、為期3年的合約條件，擬招攬他到中國。

Exclusive: Several French pilots have been working as instructor in #China to train #PLA air force, two former military sources confirmed me. I interviewed a French Navy pilot who was approached to train China aircraft carrier pilots @Le_Figaro A thread.

https://t.co/bth3LxNpAZ — Sebastien Falletti (@fallettiseb) October 22, 2022

英媒10月18日報道，中國解放軍以豐厚年薪試圖招募退役的英國空軍機師，估計招聘了至少有30名英國空軍，又指他們年薪可達24萬元英鎊（約214萬港元），英國官員指這些外國空軍飛行員是通過南非一間飛行學校聘請。

隨後傳出也有其他國家的退役軍人機師獲中方招攬，事件引起多國政府注意，英國、澳洲、加拿大稱展開調查。