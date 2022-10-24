約翰遜宣布不角逐保守黨黨魁　辛偉誠極大可能成下任英揆

英國保守黨黨魁選舉提名會在10月24日結束，前首相約翰遜（Boris Johnson）宣布不會參選。前財相辛偉誠很大可能在無其他有力挑戰下，提前當選黨魁兼新任首相。



據悉約翰遜已獲59名保守黨議員公開支持，但要角逐保守黨黨魁，必須有100名黨友國會議員支持。

約翰遜在聲明中表示已獲102個提名，足以參加競選，但因認為「這根本不是正確時機」而退出。約翰遜又指自己有和前財相辛偉誠（Rishi Sunak）及下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）聯繫，但未能達成任何協議。

約翰遜表示除非政黨能在議會中個團結，否則無法有效管治。

根據BBC統計，辛偉誠已獲146人公開支持，約翰遜有57人支持，支持莫佩琳的則有24人。

按保守黨這次更新的黨魁選舉規則，參選人須於周一截止前取得至少100位保守黨議員提名，由此控制最多只有三名候選人出選。(編按：保守黨議員有357人）雖然約翰遜與辛偉誠料可取得逾百提名入閘，但約翰遜顯然受到黨內壓力及明顯的強烈反對聲音，在跟黨內人士及辛偉誠商議後，自行放棄參選。因此，若莫佩琳最終無法取得足夠提名，辛偉誠將會自動當選黨魁兼首相一職。