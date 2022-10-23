英國首相寶座之爭｜辛偉誠宣布競選保守黨黨魁

英國前財相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）10月23日宣布競選保守黨黨魁。



他說「我準備好成爲下一任英國首相。英國是一個偉大的國家，但我們面臨着嚴重的經濟危機。」

他說：「我希望修復英國經濟，團結我們的黨，爲我們的國家奮鬥。」

他已獲得100名保守黨籍的國會議員的支持。

辛偉誠料將與前首相約翰遜（Boris Johnson，又譯作強生），以及曾任防相的下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt，又譯作莫當特）競爭。莫佩琳21日宣布參選，是保守黨內第一位宣布競選黨魁的人。

至於此前盛傳會參選的約翰遜，宣未正式公布。

英國廣播公司（BBC）此前報道兩人可能會面。

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英國保守黨新黨魁最快在24日「出爐」，此人將取代20日辭職的首相卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）。

辛偉誠1980年5月12日在英國英格蘭南安普敦（Southampton）出生。他的祖父母來自印度旁遮普邦（Punjab），後來輾轉移民到英國。他在英國出生。

他完成學士及碩士課程後，2001年至2004年效力高盛（Goldman Sachs），任職分析師，又曾為對沖基金合夥人。2015年他投身政界，曾任地方政府副部長、財政部首席秘書，並於2020年擔任財政大臣。

保守黨7因時任黨魁約翰遜辭職，9月5日舉行黨魁選舉。可惜辛偉誠在最後一輪不敵卓慧思 。

圖為2022年8月23日，英國保守黨黨魁候選人辛偉誠在伯明翰（Birmingham）參加husting（競選演講拉票活動）前在會場與支持者握手。（AP）

對於急需收拾卓慧思留下的爛攤子的英國，辛偉誠財金經驗，在有份投票的心目中料是加分的特質。

他2020年2月至2022年7月5日擔任財相，當時實施的政策曾贏得掌聲。在英國受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響而實施封城措施期間，他推出價值數十億英鎊的支援計劃，向被迫放無薪假的員工提供援助並保障就業，被評為德政。

惟他也涉及「派對門」醜聞、支持對能源商徵收暴利稅、提高英國稅收至數十年來最高水平，還有支持政府與盧旺達達成的協議，將入英非法移民送往盧旺達，再加上在7月有份帶頭「跳船」離開約翰遜政府——他的一些操守與行為亦引起外界的質疑。