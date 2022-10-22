英國首相寶座之爭｜英媒：100保守黨議員支持約翰遜

英國《星期日泰晤士報》引述一消息人士稱，英國前首相約翰遜獲得100名保守黨議員的支持。



《星期天泰晤士報》首席政治評論員希普曼（Tim Shipman）星期六（10月22日）在推特上說，一名與約翰遜關係密切的未具名人士透露，100名保守黨議員支持約翰遜競選黨魁，這表示約翰遜已達到這項提名的最低門檻。

另外，英國廣播公司（BBC）和天空新聞分別報道，22日早上從加勒比地區飛回倫敦的約翰遜，現已獲得超過100名保守黨議員的支持。

BBC說，這個消息是由一名競選消息人士提供的。不過根據BBC取得的訊息，至今公開宣布支持約翰遜的保守黨議員僅49人。

相比已有3名部長級人馬點頭支持的約翰遜，英國前財相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）的聲勢並不遜色。

英國廣播公司（BBC）稱，357名保守黨議員中，差不多近半（182名）已公開表達屬意的黨魁人選。

BBC估計，辛偉誠已得逾100議員支持，達到獲得提名的門檻。

BBC迄今統計結果是：



辛偉誠：112名議員



約翰遜（Boris Johnson，英國前首相）：49名議員



莫佩琳（Penny Mordaunt，英國前防相，現任下議院領袖）：21名議員

