2024再選美國總統？特朗普暗示參選　拜登承認年齡是選民合理擔憂

美國現任總統拜登（Joe Biden）與前總統特朗普（Donald Trump）分別表示有意參選2024年總統大選之際，拜登10月23日承認選民質疑自己年齡是完全合理的事。



拜登23日接受微軟—全國廣播公司（MSNBC）採訪時稱：「我的健康狀況良好。我所有的、關於身體的一切仍運作良好，所以你知道，精神上也是」。

他還說，難以承認快80歲，自己非常尊重命運，「我可能明天就逝世」（I Could Drop Dead Tomorrow）。

拜登認為人們應該根據他的工作活力來判斷他，但承認年齡問題是選民「合理」的擔憂。

特朗普22日在德州（Texas）羅布斯敦（Robstown）出席集會時表示，自己可能不得不再次競選白宮。

他說：「我2度參選並贏了2次，第2次（的成績）比第1次好得多,與2016年相比，2020年獲得的選票多了數百萬張，我獲得的選票比我們國家歷史上任何一名在任總統都多。現在，為了讓我們的國家再次成功、安全和偉大，我可能不得不再次這樣做。」

拜登21日亦表示自己有意參加2024大選，又稱妻子吉爾（Jill Biden）贊成他競逐連任。