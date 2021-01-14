新聞教室｜彈劾特朗普後如何阻止再參選　或可引用第十四條修正案

美國國會再次通過彈劾總統特朗普（Donald Trump）議案，但需等待參議院審議通過，特朗普才會真正被「裁定有罪」並革職。美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示若參議院通過彈劾，將提出議案禁止特朗普再次出任公職，即阻止特朗普2024年捲土重來。

圖為1月13日，民主黨眾議院代表佩洛西簽署彈劾特朗普議案。（Reuters）

根據美國憲法，遭彈劾的公職人員可予以兩種處分，第一是革職，第二是禁止其再次出任公職。革職需要參議院通過彈劾裁定有罪，這需要通過三分之二議員的支持；禁止其再次出任公職則只需簡單多數，儘管沒有明文規定必先革職才能禁止其再次出任公職，但習慣上都是按照順序：通過彈劾、革職、再禁止其再次出任公職。

在美國史上，至今未有總統在經彈劾成功後被革職，因水門事件最有機會被革職的前總統尼克遜（Richard Nixon）在參議院審議前已自行辭職。

不過其他公職人員則有受過革職並處分的例子，如最近2010年路易斯安那州一名聯邦法官被揭發貪污，遭革職後再被國會投票通過禁止其再出任公職。

與上次彈劾不同，民主黨這次發起的彈劾理由是特朗普煽動暴亂。儘管民主和共和黨兩黨均有共識特朗普需為衝擊國會事件負上責任，但就法律層面上特朗普「未有要求」支持者衝擊國會，事後亦「譴責暴力事件」，因此未知參議院會否真正宣判特朗普有罪。

圖為1月13日，美國國會眾議院投票通過彈劾案，特朗普成為美國首位兩度被彈劾的總統。（Reuters）

第十四條修正案

另一個在最近被提出的是，引用第十四條修正案。第十四條修正案第三款訂明「任何人宣誓維護合眾國憲法，又對合眾國作亂或反叛，或給予合眾國敵人幫助或鼓勵，都不得擔任國會參議員或眾議員、或總統和副總統選舉人」，民主黨或可用此方法，達到同樣取消特朗普2024年參選的目標。

不過引用第十四條修正案有兩個困難，第一是與革職一樣需要兩院三分之二票數通過，第二是修正案原意是處罰叛國的公職人員。第十四條修正案在1868通過，為解決南北內戰中合眾國有公職人員支持聯盟國通敵行為所設立。歷史上僅有極少情況會引用此修正案，其中一次是1919年，社會黨的伯格爾（Victor Berger）曾堅持反對美國參與第一次世界大戰，被國會引用第十四條修正案阻止其再任公職。

而不論哪個結果，若特朗普遭禁止再次出任公職，特朗普可不服上訴。屆時最高法院需要透過法律解釋特朗普煽動暴亂，或叛國作亂的原因。