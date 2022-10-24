澳洲前駐美大使：中國關鍵礦物倘「限制出口」美國會瘋掉

據《澳洲人報》報道，澳洲前駐美大使和聯邦財霍基（Joe Hockey）警告說，如果中國在未來幾個月內削減關鍵礦物出口，美國將「陷入瘋狂」。美國國防部正在加緊計劃為澳洲的主要資源項目提供資金。



美國商務部已經公布了限制向中國客戶出售半導體和晶片製造設備的全面規定，外界擔心中國可能通過減少美國的關鍵礦物供應進行反制，這些礦物包括銅、鋰、鎳、鈷和稀土元素。

所有這些都是製造電動汽車電池、可再生能源和軍事技術所需要的。

霍基上周在墨爾本舉行的私人論壇上說：」就關鍵礦產而言，我擔心的是——美國已經開始有一些報告暗示這一點——中期選舉之後，從明年開始，中國將開始關閉對美國和其他地方的關鍵礦產供應的龍頭。現在，如果他們甚至只是開始調整這個水龍頭，美國就會瘋掉。」

美國正在着手減少對中國關鍵礦產的依賴，8月，拜登政府授予澳洲優先地位，幫助推動其電動汽車電池項目。

霍基在論壇上說：「我可以對你說，在與華盛頓國防部的討論中，他們正在開始計劃將資金投入澳洲的具體項目，這將保證美國的供應鏈。他們以前從來沒有真正做過這個。他們從來沒有用納稅人的錢在另一個國家投資，以便在關鍵領域獲得一個有保障的供應鏈。這對澳洲來說是一個機會。」

最近有報道稱，美國的主要汽車製造商已經與澳洲政府官員討論了在澳洲共同投資關鍵礦物加工的問題。