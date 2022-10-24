印尼Mie Sedaap撈麵及湯麵驗出致癌物　泰國及新加坡先後召回

印尼Mie Sedaap（又稱Mi Sedaap）愈多款即食麵被不同國家檢測出含有致癌物環氧乙烷（Ethylene oxide），除了新加坡，泰國都已下令召回。而因產品在網上有售，台食藥署都呼籲民眾檢查生產日期，以免進食有問題批次的產品。



泰國衞生部轄下的食品與藥物管理局（FDA）副秘書長Weerachai Nolwachai稱，當局已知有4款Mie Sedaap即食麵已被新加坡下令召回，而它們亦有進口到泰國。

泰國FDA要求商家回收的產品中，第一批被指受污染的產品在2021年11月25日生產，2022年11月25日到期。第二批是2021年12月7日生產，保質期也是1年。

根據泰國《民族報》，泰國FDA要求商家回收的產品如下：



韓式辣味雞撈麵（Korean Spicy Chicken）、韓式辣味雞撈麵－杯裝（Korean Spicy Chicken）、原味即食撈麵（Mi Goreng Perisa Asli）、原味即食撈麵－杯裝（Mi Goreng Cup）、脆皮雞即食撈麵（Mi Goreng Ayam Krispi）、韓式辣味湯麵（Korean Spicy Soup）、韓式辣味湯麵－杯裝（Korean Spicy Soup,）及Mi Goreng Spicylicious。



圖為Mie Sedaap的Facebook專頁照片。

被列為已知致癌物

台食藥署7月稱品牌5款產品環氧乙烷超標，已將5款被驗出環氧乙烷超標的Mi Sedaap即食麵銷毀。

食藥署科長陳慶裕當時稱5款即食麵分別在配料包、調味包等驗出環氧乙烷殘留，可能是醬料包中含有一些農產品，需要殺菌保存，才會出現違規。而環氧乙烷依規定不在食品中檢出，累計4噸產品遭退運或銷毀。

陳慶裕續指，環氧乙烷在台灣並未受批准，只有美國、加拿大等少數國家使用，用於香料、芝麻當作殺菌。

據資料顯示，除害劑環氧乙烷是一種有機化合物，過去主要用於製造乙二醇，一種用於製造抗凍劑和聚酯的化學物質。它也應用於醫院和滅菌設備，對醫療設備和用品進行消毒；也曾用於食品的滅菌，以避免食物被沙門氏菌等微生物污染。

林口長庚腎臟科系毒物科主任顏宗海解釋，若在密閉空間中吸入高濃度的環氧乙烷，可能會刺激呼吸道，造成咳嗽、胸悶、呼吸困難，此外，還會產生頭痛、頭暈、記憶力衰退等症狀。

再有2款在新加坡發售的Mie Sedaap即食麵被檢測出含有環氧乙烷（Ethylene oxide）新加坡食品局10月8日已下令召回，它們是Mi Sedaap湯味（Soto）和咖喱味（Curry）產品。（新加坡食品局）

新加坡食品局（Singapore Food Agency）10月8日發文告稱，這兩款被召回的即食麵，是Mi Sedaap湯味（Soto）和咖喱味（Curry）產品。

被召回的湯味即食麵2022年12月11日到期，咖哩口味則是2023年2月22日到期，原產地為印尼。

Mi Sedaap的韓式辣味湯和韓式辣味雞即食麵在6日被食品局宣布召回。

新加坡食品局當時已指示進口商Arklife Distributors進行召回，並勸已購買這兩款產品的消費者不要食用。已食用受影響產品的消費者如對健康有疑慮，建議向醫生諮詢。

當局還在繼續對其他口味的Mi Sedaap即食麵進行定期檢測，也在與進口商及印尼當局合作，調查造成污染的原因。如發現有其他產品的環氧乙烷含量超標，當局將進行召回。