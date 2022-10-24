因中國情報艦出現　韓美日反潛聯演調整計劃

韓國軍方消息稱，韓美日上月的反潛聯合演習因中國情報艦出現在演習海域而未能按計劃舉行。



韓聯社報道，部分觀點認為，中國情報艦可能是根據韓國在野黨議員在個人社交媒體提前公開的海域信息接近聯演地點。

根據韓國軍方10月24日的消息，韓美海軍和日本海上自衛隊9月30日在韓國東海公海實施反潛聯演。除美國海軍航空母艦「列根號」（USS Ronald Reagan）外，美國核潛艇「印第安納波利斯號」（USS Indianapolis）原計劃扮演搭載潛射彈道導彈（SLBM）的朝鮮潛艇，參演三方對其進行探測和追擊，同時互換情報並確認互操作性。但三方發現中國情報艦靠近聯演地點，因此對聯演計劃進行了大幅調整。

據推測，中國情報艦進入演習海域可能是為收集「印第安納波利斯號」的聲紋。部分觀點指出，此前曾在東部和西部海域發現中國情報艦，但在此次聯演地點附近出現可能與演習情報被提前泄漏有關。

在聯演兩天前，韓國最大在野黨共同民主黨議員安圭伯在自己的Facebook上寫道，韓美日聯演地點距離竹島（韓國稱獨島）僅150多公里。雖然這與實際聯演地點略有出入，但考慮到海上演練在特定區域進行，中方很有可能基於此信息掌握大概的位置。