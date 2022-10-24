美軍101空降師80年來首度部署歐洲　武契奇：將使局勢惡化

美軍101空降師（101st Airborne Division）近80年來首次被部署到歐洲，現於羅馬尼亞進行演習。當地與烏克蘭邊境相距僅約數公里。



西班牙10月22日宣布，會向保加利亞和羅馬尼亞派出14架戰機。美國及西班牙此舉被視加強北約東翼的防衛力量。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）10月21日稱，這是美軍101空降師二戰後首次被部署到歐洲大陸，這也俄烏戰爭2月24日爆發以來，美軍最接近烏克蘭戰場的一次行動。

這4,700名士兵進行演習的地點位於羅烏邊境，被視為美國向俄羅斯發出的「明確訊息」，就是美軍在那裏。

俄新社23日稱，塞爾維亞（Serbia）總統武契奇（Aleksandar Vucic）當天批評稱，美國在羅烏邊境的軍事動作「會使地區局勢急劇惡化」，形成一場「完美風暴」。

101空降師綽號「嘯鷹」（Screaming Eagle），他們訓練有素，可在數小時內部署到任何戰場，隨時準備好作戰。

指揮官們不止一次對隨同採訪的《哥倫比亞廣播公司》的記者稱，他們隨時「準備好戰鬥」，倘戰事升級或北約受到任何攻擊，101空降師成員也已做好越過北約邊界、進入烏克蘭的充分準備。

西班牙22日宣布會在11月中旬至12月初，向保加利亞派遣6架歐洲戰機和130名士兵，在訓練當地部隊。此外，作為北約「反應和威懾」戰略的一部份，西班牙也計劃在12月至2023年3月間，派遣8架F18M戰機和130名空軍人員前往羅馬尼亞。