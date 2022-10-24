環保份子再示威　英王查理斯三世遭殃　蠟像被蛋糕「抹臉」

兩名環保份子10月24日早上進入英國的杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds）後，用蛋糕攻擊英王查理斯三世（Charles III）的蠟像，他們因此被捕。



環保組織Just Stop Oil在Twitter上傳有關片段，並指該兩人是組織的支持者，要求政府叫停新的石油和天然氣許可證。

片段顯示有兩人穿着寫有Just Stop Oil字眼的白色衫，相繼把蛋糕抹上查理斯三世蠟像的臉部。現場還有新王后卡米拉（Queen Consort Camilla）、王儲威廉王子（Prince William）與王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）的蠟像，在片內未見受破壞。

🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂



👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 24, 2022

英國警方證實有兩人在杜莎夫人蠟像館一個蠟像潑食物，兩人因刑事毀壞被捕。警方之後再表示，事件中一共拘捕了4人。

Just Stop Oil近期也有類似引發爭議的示威，包括成員14日在英國國家美術館向梵高名畫潑番茄湯，10月16日又有示威者向車廠Aston Martin的一間陳列室噴漆。