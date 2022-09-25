法國最新高速列車TGV M面世　不求走得更快而是更環保

說起高速列車，大家會想起的應該會是日本的新幹線系列，或正快速掘起的中國的和諧與復興號。但近日的主角是歐洲的新高速列車，由法國製造的TGV M，它不以走得更快為賣點，而是——走得更環保。



近日法國公開了他們TGV最新系列，TGV M。TGV是法語「Train à Grand Vitesse」的縮寫，意即高速的列車。較日本新幹線稍遲，TGV誕生在上世紀80年代，至今已成為法國及歐洲常用的高速列車之一。

圖為9月19日，法國總統馬克龍出席TGV列車服役40週年紀念活動，同時介紹着最新款TGV M。（AP）

TGV M預定將於2024年正式投入服務，法國國有鐵路公司SNCF已訂購了100架的TGV M，其中大部分將用於國內行駛，但也有15架會預定行駛國際路線。

TGV M預計營業時速為350公里，與上代的TGV相同。這代表着，新列車並未有特別跑得更快，但製造商阿爾斯通公司（Alstom）這樣說着：

「到了2022年，我們不是要跑得更快，而是要在容納更多人的同時，減少更多的能源消耗。」

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TGV M列車車頭較上代長40.5厘米，車箱設計也更大，內部空間更寬敞，最多可容納740個座位，較現時的634個為多。據阿爾斯通的說法，新列車「史無前列」地可模組化，車廂內的配置可以隨意更改，如可從二等艙及一等艙之間隨意切換，或清空特定座位騰出空間放置巨型行李，讓長途旅客使用更有彈性。

車箱較大的車窗亦能有效採光，車內燈光會自動就光源大小而調整。新的TGV M能源效率更高，碳足跡也更小，車輛97%的零件可以回收再用。

2022年TGV正好迎來服役40周年紀念，2024年巴黎將舉行奧運會，這新款列車將成為其中的一位主角。特別在今天各國為控制碳排放講求環保的同時，新列車將為縮小碳足跡出一分力。