辛偉誠向黨員發警告「不團結就滅亡」　勝選後86秒講話強調要穩定

英國保守黨黨魁選舉結果出爐，唯一入閘者、前財相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）自動當選，篤定成為下任首相，據英媒報道，他勝選後先向保守黨員發表閉門演說，強調保守黨必須團結，否則滅亡。之後他又公開發表86秒的簡短講話，指英國面對巨大經濟挑戰，需要穩定及團結。



英媒《快報》指，辛偉誠向黨員發出警告，表示已經到了最後一次嘗試，不團結就會滅亡（one last shot so unite or die）。

保守黨目前在民調遠遠落後在野工黨，一項10月21日公布的民調結果顯示，53%受訪英國人傾向在下屆大選投票給工黨，遠遠高於只有14%的保守黨。

報道又指，辛偉誠在向黨員的講話中，排除現在提前舉行大選的可能，他呼籲全黨團結，一起「打敗」工黨。

辛偉誠之後又公開發表86秒的簡短講話，他先在講話中向看守首相卓慧思（Liz Truss）致意，及後談到英國無疑正面臨巨大經濟挑戰，「我們現在需要穩定及團結，我將把我們黨和國家團結起來作為首要任務。因為只有這樣，我們才能克服我們面臨的挑戰，為我們的子孫後代建設一個更美好、更繁榮的未來。」他稱會日以繼夜工作。

卓慧思表示祝賀

卓慧思也在辛偉誠當選後在Twitter發文，向他表示祝賀，稱她會全力支持他。

▼她在推文中說：恭喜辛偉誠獲任命成為保守黨領袖，以及我們下一任首相。我全力支持您。

Congratulations @RishiSunak on being appointed as Leader of the Conservative Party and our next Prime Minister.



You have my full support. — Liz Truss (@trussliz) October 24, 2022

卓慧思發言人在當地時間下午進行的簡報會上表示，可以確定，她和辛偉誠的權力移交不會在24日進行。他也沒確認是否會在25日進行。惟外界多預期交接會在25日進行。

發言人稱，正在就過渡的時間安排與排程進行討論，進行討論的包括看守首相卓慧思、候任首相辛偉誠以及英王查理斯。