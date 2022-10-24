從9月敗選到10月拜相　辛偉誠接任英國首相　前路有三大挑戰

英國保守黨魁選舉結果出爐，前財相辛偉誠（Rishi Sunak）將成為新黨魁及首相。他過去一再質疑首相卓慧思（Liz Truss）的減稅政策，隨着卓慧思火速落台，辛偉誠可望以「具先見之明者」姿態入主唐寧街10號，但英國仍未走出經濟危機、黨內分裂等問題，他未來將面對來自黨內外的起碼三大挑戰。



辛偉誠在過去兩個月經歷大起大落，9月在黨魁選舉敗選、10月則「敗部復活」拜相在望，《紐約時報》指，辛偉誠在數個月前的黨魁選舉辯論時一再警告關於通脹的問題，又指卓慧思的減稅方案是「童話」、警告不可行，在卓慧思政府的方案引致英國金融市場動盪後，辛偉誠如今上台，將會有被視為「具先見之明者」的優勢。

圖為2022年10月20日，英國首相卓慧思在首相府門外宣布辭職。（AP）

倫敦智庫政府研究所（Institute for Government）研究員拉特（Jill Rutter）指「顯然很多人現在會想，他是對的，卓慧思是錯的。」

奧皮紐姆諮詢公司（Opinium）10月23日發布的民調結果也顯示，受訪英國民眾支持辛偉誠出任首相多於前首相約翰遜（Boris Johnson）。

🚨SNAP POLLING🚨

Today Rishi Sunak has increased his lead over Boris Johnson as the public preference to be next PM.



> 45% now prefer Sunak (+1)

> 27% now prefer Johnson (-4)



Changes since 20-21st October. pic.twitter.com/XhPCBVXs7c — Opinium (@OpiniumResearch) October 23, 2022

應對經濟危機

辛偉誠過去在疫情期間出任財相，民眾對他處理經濟問題的信心較大，但這不改變英國仍面對巨大經濟挑戰的現實，《紐約時報》的文章便指，通脹仍然高企，民眾生活成本飆升，且英國未來有可能進入經濟衰退期，都是新首相要應對的難題。

新首相無可避免要與卓慧思的政策背道而馳，對抗通脹及資源短缺的方法就是緊縮政策，但這也是最不受歡迎的。

圖為10月20日，有示威者在倫敦國會外投議，批評保守黨引發災難。（AP）

挽回保守黨民望

新首相的頭痛問題，還在於保守黨目前支持度遠低於在野黨工黨，保守黨要力求在2024年大選前挽回民意。

一項10月21日公布的民調結果顯示，53%受訪英國人傾向在下屆大選投票給工黨，遠遠高於只有14%的保守黨。

解決黨內分裂問題

新首相還要面對黨內分裂的問題，尤其是辛偉誠7月帶頭辭職，令約翰遜遭逼宮下台，他因此在黨內開罪不少約翰遜的支持者，未來還需想辦法團結黨員。

辛偉誠過去並非沒有爭議，例如經常被指「離地」，又或富有妻子因合法避稅而引起爭議，令他形象受損。智庫「政府研究所」研究員拉特認為，辛偉誠的財富將可能繼續成為他的政治弱點。