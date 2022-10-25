辛偉誠上任｜施羅德集團：英國新首相面臨3大挑戰

英國保守黨黨魁辛偉誠（Rishi Sunak）10月25日正式成為新首相。總部位於英國倫敦的施羅德集團（Schroders）24日指，辛偉誠上任後會面臨3大挑戰，分別是他須令投資者感到安心、團結保守黨員、重獲選民的信任。



施羅德集團發表文章指，辛偉誠需向投資者保證，公共財政處於可持續發展的道路上。集團指，市場對辛偉誠被任命為保守黨魁及下任首相反應積極，因為他曾擔任財相、而且有在財政方面保守的聲譽，但這種可信度需通過政府定於10月31日公布的財政計劃來鞏固。

文章稱，他須令發生衝突的各保守黨議員派系重新團結，因為溫和派和右派成員在夏季的黨魁選舉中較量，而且卓慧思（Liz Truss）擔任首相時任命忠實支持者擔任政府關鍵職位、同時清除支持她對手的人，這進一步加劇黨內緊張。內文指，辛偉誠進行內閣改組、以更好的方式反映黨的意識形態光譜，會在一定程度上促進保守黨議員之間的和諧。

內文提及，辛偉誠須在下次大選前重獲選民對保守黨的信任。施羅德集團表示，目前的民意調查顯示，保守黨的支持率落後工黨32個百分點，而扭轉這局面可能是他面臨最大的挑戰，部分原因是保守政黨在過去一個月內遭受的聲譽受損程度，但英國面臨的很多不利因素來自海外，這超出他的控制範圍。