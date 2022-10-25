英國新首相岳父是「印度Bill Gates」　辛偉誠老婆背景曝光

英國前財相辛偉誠（又譯蘇納克，Rishi Sunak）獲得193位黨籍議員支持，確認接下保守黨黨魁，成為英國新任首相。



現年42歲的辛偉誠是英國200多年來最年輕的首相，他與妻子和兩個年幼的女兒即將搬進唐寧街10號首相官邸。

衛報報導，1980年出生在修咸頓（Southampton）的辛偉誠的父母是從東非移民到英國的印度裔，父親是一名醫生、母親則經營藥局。作為3個孩子中最年長的，辛偉誠在著名的私立貴族寄宿學校溫徹斯特公學（Winchester College）接受教育，隨後在牛津大學（University of Oxford）主修政治、哲學和經濟學並獲得學位。

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後來，辛偉誠還在史丹福大學（Stanford University）獲得工商管理碩士學位（MBA），並在當時遇到現在的妻子阿克莎塔墨提（Akshata Murthy），現年42歲的阿克莎塔是印度億萬富翁納拉雅納墨提（Narayana Murthy）的女兒、後者經常被描述為印度的「比爾蓋茲」（Bill Gates），他創立印度IT巨頭公司「印孚瑟斯」（Infosys），據悉，阿克莎塔持有該公司0.91%的股份、價值約7億英鎊。

辛偉誠自2001年到2004年擔任高盛投資銀行（Goldman Sachs）的分析師，後來成為2家對沖基金的合夥人，並於2015年5月當選為北約克郡（North Yorkshire）列治文（Richmond）的議員。辛偉誠於2019年進入內閣擔任財政部首席秘書，最終於2020年2月成為史上最年輕的財政大臣，並在新冠疫情期間主持國家預算。

作為國會議員和財政大臣，辛偉誠的政府薪水達到15萬1649英鎊，他與妻子於2022年5月首次登上《星期日泰晤士報》富豪榜、2人總財產達到7.3億英鎊，使辛偉誠成為自1989年開始以來第一位出現在該榜單上的政治人物。

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