英國新首相｜從政7年就當上首相　辛偉誠極速上位創紀錄

在一個多月前，辛偉誠（Rishi Sunak）才剛在競選中輸給卓慧思（Liz Truss），失去拜相的機會。誰知他今天在無競爭對手下，自動當選保守黨黨魁，成為英國首位印裔首相，亦是近代英國史上最年輕的首相。

辛偉誠從政當上議員僅花了7年時間，便成為英國的領導人，上位速度創下紀錄。



辛偉誠1980年出生於英國南安普敦，是3兄弟姐妹中的老大。他的父母來自印度，辛偉誠是一名印裔英國人。年輕時辛偉誠就讀於英格蘭最古老的公立學校溫徹斯特學院（Winchester College），他曾表示兒時在寄宿學校的經歷，為他啟蒙並走上了「一條不同的道路」。

圖為10月24日，辛偉誠與保守黨1922委員會委員合照。（AP）

辛偉誠後在牛津大學林肯學院學習哲學、政治和經濟學，並以一等榮譽學位畢業。他其後在斯坦福大學完成MBA進修，並在那裏遇上他的妻子默蒂（Akshata Murthy）。畢業後，辛偉誠在投資銀行高盛擔任分析師。

2006年，辛偉誠加入TCI對沖基金工作，在3年後離開並與同伙創立另一家新的對沖基金公司塞利姆與合伙人（Theleme Partners），並在此時開始涉足政治。

賭中脫歐與約翰遜 快速上位

2014年，辛偉誠獲委任擔任保守黨在里士滿約克郡的候選人，並獲勝在2015年進入議會。他在進入下議院不久，並受到英國脫歐的號召，辛偉誠加入脫歐派，聲稱英國在脫離歐盟後會「更自由、更公平、更繁榮」。

隨着脫歐公投勝出，他的賭注勝利，並在文翠珊（Theresa May）政府擔任住房部初級部長，協助撰寫自由港利益的文件。在文翠珊下台後，辛偉誠與多人在《每日電訊報》上撰文，稱約翰遜（Boris Johnson）是唯一可以「拯救」保守黨的人。

他的支持得到了回報，2019年約翰遜成為首相，辛偉誠獲晉升成為為財政部首席秘書，成為財相賈偉德（Sajid Javid）的得力助手。而在賈偉德於2020年宣布辭任時，賈偉德升上了財相一職，正式加入內閣。

圖為7月28日，辛偉誠保守黨黨魁辯論大會上發言。（Getty）

辛偉誠在擔任財相時，英國處於新冠疫情最嚴峻的時候。他在18個月的封城期間迅速推出價值數十億英鎊的中小企支援計劃，獲得了掌聲。在疫情後辛偉誠主導了「外出用餐救餐廳」計劃，讓他逐步成為家傳戶曉的人。

隨着民眾對辛偉誠的支持度增加，保守黨認為他是最有可能接任約翰遜的人選。

約翰遜離任後，辛偉誠參加了黨魁選舉，並成為國會議員中支持度最高的候選人。他批評卓慧斯的經濟政策是「童話故事」、聲稱荒謬「連工黨也會反對」，警告卓慧斯的措施會引起混亂。但國會外保守黨員更喜歡卓慧斯的政策，讓辛偉誠在最後投票中落敗。

卓慧斯上任後，辛偉誠的預言成真，卓慧斯的迷你預算引發市場動盪，以致其上任僅75天便宣布下台，人們的目光再次投放在辛偉誠身上。隨着約翰遜宣布擱置競逐黨魁，莫佩林（Penny Mordaunt）宣布棄選，辛偉誠成為唯一的人選，他在從政短短7年就踏上仕途最高峰。

辛偉誠承諾——修復英國的經濟，團結保守黨政黨，為國家作出貢獻。所有的目光都集中在他身上，他能否成功為英國帶來復甦與穩定？