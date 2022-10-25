俄稱烏克蘭企圖使用骯髒彈　骯髒彈如何「骯髒」?｜新聞教室

俄羅斯日前警告，烏克蘭企圖使用「骯髒彈」發動攻擊，但遭歐美國家駁斥，烏克蘭反指是俄羅斯是用自己正在籌劃的事來指控他人。到底骯髒彈是什麼？



骯髒彈是一種攜帶核輻射物質的武器，這些物質可利用常規爆炸，在空氣中擴散。儘管骯髒彈遠較攜帶真實核彈頭的核武來得弱，但製造簡單，且同樣有散布輻射的效果。

與正式核彈頭需要提煉濃縮鈾不同，骯髒彈僅需要放射物質，利用醫院、實驗室、核電站的放射性物質即可。且因這些放射物僅是廢料，取得容易，因此骯髒彈的製造成本低廉。

圖為10月23日，烏軍向頓涅茨克區域發動攻擊。（AP）

且使用骯髒彈和真實核武同樣帶來輻射威脅，可對附近人民造成嚴重傷害，土地也會受污染。

俄羅斯曾多次指控烏克蘭擁有或企圖製造核武，但均沒提供實質證據。在俄羅斯指控烏克蘭可能使用骯髒彈後，美英法共同發表聲明聲明指責俄羅斯指控荒謬，是為升級局勢製造借口。

美國的戰爭研究所（ISW）智庫表示，俄方散佈烏軍使用骯髒彈的言論，可能是為緩減或暫停西方對烏克蘭的軍事援助，並透過散佈恐怖削弱北約的威信。

也有人推測指俄方企圖自行引爆骯髒彈，再嫁禍烏克蘭以便局勢升級，擴大戰爭。但有許多軍事分析家表示，使用骯髒彈可能反過來對自己的軍隊和其控制的領土造成傷害，俄羅斯不應如此魯莽。ISW亦表示，不認為克里姆林宮準備策劃嫁禍行動。

目前全球未曾在戰爭中使用骯髒彈紀錄，過去有類似的嘗試均被成功化解。包括上世紀90年代，車臣叛亂分子曾安裝載有核輻射廢料的炸彈，被安全部隊發現並拆除；2002年一名與基地組織有聯繫的美國人，企圖策劃骯髒彈襲擊被捕。2004年，有居住英國的基地組織成員企圖在美國和英國策劃恐怖襲擊被捕，襲擊計劃中包括使用骯髒彈。