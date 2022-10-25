德國應對能源危機胸有成竹

編按：德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）上周五宣布11月初將率領商務代表團訪華，近日德國國內對於中遠集團投資漢堡港出現反對聲音，加上皆於俄烏戰爭，德國似乎深陷能源危機，飽受經濟壓力，與華的商務往來又何去何從？



北溪一號和二號天然氣管道在今年9月27日發現三處泄漏，各方分析是被炸損，很難修復。第二天，德國議會官方網站上陳述：9月28日，德國聯邦議院就基民盟／基社盟（CDU/CSU）議會黨團，要求聯邦政府通過交付武器，為加強烏克蘭武裝部隊做出「決定性貢獻」的請求進行了最後審議……476名歐洲議會議員投票反對決議，179名議員投票贊成，一名議員棄權。



作者：呂澍，旅居德國柏林的自由撰稿人



用直白的話來說，就是：關於向烏克蘭提供武器的決議的動議被駁回。也就是說，德國議會以壓倒性多數，反對給烏克蘭提供重型武器。除了執政的社民黨、綠黨和自民黨，非執政黨的左派黨和右派選擇黨，也幾乎全部支持反對給烏克蘭重武器。

這一重大新聞，短暫地出現在德國新聞媒體，一天之後就沒了蹤跡。唯一可以搜到的是在德國議會官網28日議會討論過程，以及簡短的幾行決議文字。

在德國聯邦政府網站上可以查到其中公布的「提供的軍事支持服務」項下，列出很長一串軍援物資，包括彈藥、頭盔、睡袋等等，但沒有真正的重型武器。雖然德國領導人一直在各種場合表態支持烏克蘭，特別是來自綠黨的外交部長貝爾伯克（Baerbock）和副總理哈貝克（Habeck），更是堅決站在美國主導的北約立場上，以至於人們感到德國政府不惜以傷害經濟以及民眾利益的方式，簡直是無腦地站在美國那邊。

德國總理朔爾茨政府雖強烈譴責俄羅斯，並減少依賴俄羅斯天然氣，批評美國天然氣趁機抬價。（AP）

從今年2月底俄烏戰爭以來，德國政府和多數民眾支持烏克蘭譴責俄羅斯，是人所共知、無可爭議的現象。反俄立場帶來的直接後果，就是一旦俄羅斯天然氣輸入德國受阻，德國工業和社會生活會遭受重大打擊，不言而喻。很多人為此憂心忡忡，筆者也有很大的不解。正常人都知道一旦停止天然氣交貨，德國經濟生活將受打擊。

真的是這些專家如此沒有常識嗎？德國政府真的那麼義無反顧地站邊美國，不顧自己的國民經濟嗎？仔細搜尋各種專業機構的報告後，才發現德國早就預估了俄羅斯天然氣完全中斷的情況，並作了相應準備。筆者9月22日《誰來說破德國實在不缺電》文中提到，根據德國環保部網站今年3月14日的數據，德國電力中綠能發電量佔41.1%，來自天然氣只有15%，其中有部分天然氣來自北溪一號。顯然，藉助綠能的發達，在俄烏戰爭之前，天然氣對德國電力供應已然影響不大。

然而，根據天然氣行業協會的說法，最近幾個月，由於法國許多核電站今年處於維修和常規維護狀態，不得不從德國購買電力；加上瑞士由於乾旱，目前水力發電量不多，也必須從德國買電。德國原本儲存充足的天然氣消耗太多，不得不高價買入其他來源的天然氣，電力交易所的電價這才猛漲。綠能企業在這一波電價高漲中，着實獲得了大利。

9月5日，德國柏林，煙囪清潔工Norbert Skrobek跟屋主Jürgen Pöschk談話。Jürgen希望更換木柴火爐，換成較現代化和高能源效益的新款型號。（Sean Gallup/Getty Images）

電力中用的天然氣不多，但冬季取暖的天然氣用量向來是最大的。科隆大學和波恩大學在今年8月北溪一號還沒有完全中斷時，聯合發表的一篇文章說，如果俄羅斯天然氣供應在未來幾周內完全喪失，即使計劃中的液化天然氣終端在冬季按計劃投入使用，德國也將不得不在這個冬季供暖結束時（2023年4月）減少約25%的天然氣消費。就算部分通過替代能源發電，能節省一些天然氣消耗，仍然還有大約20%的缺口，必須由工業、家庭、商業和公共部門承擔。如果迅速採取措施節省天然氣，通過集體努力還是可以做到。好消息是，德國可以在沒有俄羅斯天然氣的情況下度過冬天。

文章認為在停止進口俄羅斯天然氣的情況下，不存在大規模貧困或民眾抗議的威脅，但對工業影響是有的。過去幾個月，德國已經採取重要措施，增加從其他國家的進口，減少對俄羅斯天然氣供應的依賴。從俄羅斯進口的份額已經大幅下降，從3月到6月平均已經低於40%。今年冬天20%的天然氣缺口，必須通過一些調整來實現。在未來幾個月內，有三個關鍵槓桿須要收緊：第一，減少發電中的天然氣消耗；第二，減少建築供暖的天然氣消耗；第三，同時減少和替代工業中的天然氣消耗。

2022年5月9日下午，國家主席習近平在北京同德國總理朔爾茨舉行視像會晤。（新華社）

中德經貿關係會越來越緊密

此外，值得關注的是一些工業企業的能源短缺應對策略。比如巴斯夫（BASF）公司，通過在美國生產氨而不是在德國的路德維希港生產氨，來進行部分替代。顯然，氨氣進口的增加導致德國國內化肥生產保持明顯的穩定。牛津經濟研究院數據顯示，最近幾個月的德國化學品進口量急劇上升。

總而言之，德國因有相對多的綠能，而有底氣，在俄烏戰爭初期就做好了天然氣斷氣情況下的預案，因此德國總理朔爾茨才能在過去幾個月，想方設法不支持援助烏克蘭重武器，儘管內有執政聯盟中綠黨、自由黨的高調挺烏宣揚，外有歐盟及北海、波羅的海等國的壓力。

德國以前沒有、現在也不會大張旗鼓表現中立態度，或者更合適的說法是，德國不敢明顯不站隊美國。從9月28日議會投票結果看，除了反對黨基民盟／基社盟黨團當天178個議員，以及另類選擇黨（AfD）有一個議員投票反對不提供重武器給烏克蘭，其餘所有黨團的所有議員，都支持不給烏克蘭重武器。也就是說，平時在新聞媒體上言辭熱烈支持烏克蘭的綠黨、社民黨，最終還是沒有緊跟美國。

能源供應及價格上漲問題大大影響德國工業營運，尤其是鋼鐵及化工等高能源需求的工廠。1月17日，一位工人在一家德國重工企業克虜伯公司（Thyssen Krupp）的工廠監督煉鋼作業。（Getty）

關於北溪一號二號天然氣管道到底被誰破壞，正式場合沒有人明說這是美國支持的行為，甚至還要譴責是俄羅斯破壞，但誰是從中獲益者，人們都明白。從這個角度看，9月28日議會表決結果，很大程度上與北溪一號二號被襲擊造成的心理衝擊相關。

德國企業界一向務實，這一年來對中國的直接投資之高，超出很多人預料。中德之間的經貿關係會越來越緊密，是很多商界人士的共識。德國政界能否與商界一樣務實呢？從德國聯邦議會的表決來看，不與俄羅斯為敵、與中國的平等合作，是可以期待的。

本文獲聯合早報授權轉載

