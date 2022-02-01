德國：預計中國連續第六年成為德最大貿易夥伴

據中國新聞網2月1日報道，德國聯邦統計局1月31日公布的數據顯示，2021年1-12月，德中兩國之間的雙邊貿易額達到2,223億歐元，按年增長14.7%。



該機構表示，德中2021年前11個月的貿易額已超過前年全年規模，預計中國將連續第六年成為德國全球最大貿易夥伴。

當天公布的數據顯示，中國自2015年起成為德國最大的進口來源國，自2016年起成為德國全球最大貿易夥伴。

數據顯示，2021年1-11月德國從中國進口的貨物金額大幅上升，總額達1271億歐元，按年增長18.6%。這也創下了德國從中國進口貨物金額的歷史記錄。同期，德國對華出口額為952億歐元，按年亦大幅增長10%。

從雙方貿易的產品類別來看2021年1-11月間，德國對華出口的最主要產品類別為汽車和汽車零部件（256億歐元）、機械（185億歐元）、數據處理設備及電子和光學儀器（118億歐元）。德國從中國進口的商品主要為數據處理設備及電子和光學儀器（429億歐元）、電氣設備（186億歐元）、機械（112億歐元）。

德國聯邦統計局當天同時公布了中國企業在德投資的相關數據。德方數據顯示，截至2019年，德國共有462家企業由中國投資者管理，這些企業員工總數超過8.1萬人，年營業額之和達370億歐元。