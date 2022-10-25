二十大︱李顯龍致函祝賀習近平連任總書記

新加坡總理李顯龍致函祝賀習近平連任中國共產黨總書記。他在信中重申新中兩國之間極佳的關係，並強調兩國應繼續共同努力，在未來幾年擴大和深化合作。



外交部星期二（10月25日）公布李總理寫給習近平的賀函。

李總理在賀函中說，習近平在中國發展的重要關頭和複雜的全球環境中，繼續領導中共和中國。「我有信心，在你的得力領導下，中國將繼續朝着長期目標前進，克服挑戰，並享有更多年的穩定與繁榮。」

李總理強調，新中兩國有着極佳的關係，以定期的高層互訪和互惠互利的合作為基礎。「多年來，我們的雙邊合作隨著各自的發展重點，不斷演變和擴展到新領域。我們應該繼續共同努力，在未來幾年擴大和深化我們的合作。」

李總理也致函新晉中共政治局常委、上海市委書記李強，表達祝賀。兩人上一次會面是2018年在上海。

圖為新加坡總理李顯龍2022年5月26日早上在東京舉行的第27屆國際交流會「亞洲的未來」發表講話時，就該國對中美關係發表看法。（AP）

李總理在寫給李強的賀函中說，新加坡和中國在定期高層互訪和互利合作的基礎上，保持着牢固且堅實的關係。蘇州工業園區、中新天津生態城和重慶互聯互通項目這三個政府間合作項目，繼續是兩國共同成就的成功例子。

李總理也強調，兩國多面向且放眼未來的合作，多年來穩步進展，並擴展到數碼經濟和綠色經濟等新領域。「我有信心，隨著新一屆中國領導層上任、隨著新中兩國努力全面恢復航空連接，新中關係將繼續蓬勃發展。」

李總理在兩封信分別提到，期待很快與習近平和李強會面，與他們和他們的同僚合作，進一步加強新中兩國關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

