世衛稱致命真菌威脅全球人類健康　這4物種威脅級別最高

世界衛生組織（WHO，World Health Organization）10月25日公布有史以來第1份真菌清單，並稱這些真菌對人類健康構成愈來愈大的威脅。



世衛25日表示，清單上的19種真菌值得藥物研發人員與公共衞生官員的緊急關注。清單中，4種真菌被世衛認定為威脅級別最高。

圖為世界衛生組織10月25日公布真菌清單截圖。（世界衛生組織）

被世衛視為最高級別的4種真菌：

●煙麴黴（Aspergillus Fumigatus）

●白色念珠菌（Candida Albicans）

●耳念珠菌（Candida Auris）

●新型隱球菌（Cryptococcus Neoformans）

煙麴黴在自然界大量存在，能於土壤、植物和家中灰塵等表面上生長。

大多數人每天都會吸入這些孢子，但對於某些人而言，吸入煙麴黴可導致潛在的嚴重感染，當中最為危險的人包括患有包括哮喘在內肺部疾病、白血球低下和免疫力弱的人。

白色念珠菌是生活在人體內的微生物。正常情況下，乳酸桿菌（Lactobacillus）可控制念珠菌數目，但當乳酸桿菌水平遭破壞，念珠菌會過度生長並引起感染。進行某些性行為，尤其涉及口腔與生殖器接觸（即口交），也可能導致念珠菌感染。

耳念珠菌是一種高度致命的酵母菌，2009年首次在日本現蹤。由於常用抗真菌藥物經常沒有效用，一旦受感染將難以治療。

新型隱球菌存在於生活環境之中，能引起致命的腦部感染。大多數人接觸新型隱球菌後不會生病，受感染的病例大多發生在免疫系統較弱的人身上，尤其是愛滋病患者。