印度神童又中？預言或爆新病　美國驚現無藥可治超級真菌已致3死

新冠肺炎2019年開始爆發，病毒肆虐全球1年多。不料，美國疾病控制和預防中心（CDC）報告指出，有一種無法治療的超級真菌正在兩個城市中的醫療機構內傳播，而且3種主要藥物治療毫無作用，今年來已有3人因感染身亡。



根據美聯社報道，CDC報告指出，華盛頓哥倫比亞特區（Washington, D.C）一家療養院，與達拉斯地區（Dallas）兩家醫院都爆發超級真菌（superbug），而且3種主要藥物都起不了作用。

（編按：CDC稱，有證據顯示這些個案涉及人傳人，倘確認，這將是美國首例。）

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目前華盛頓哥倫比亞特區一家專門收治重病患者的療養院中，已出現101例耳念珠菌個案，其中3例具有抗藥性；而達拉斯地區2家醫院22人確診者中，有2例出現抗藥性。美國這兩地區發生的病例位在今年1至4月期間，具有抗藥性的5名個案中，有3人已經死亡。

CDC專家萊曼（Meghan Lyman）表示，這是他們第一次看到「抗藥性聚集病例」，而且患者似乎會相互感染，2地都持續爆發病例中，自4月以來又出現新個案，目前確切數字還沒有清楚估計出來。研究人員調查醫療紀錄後發現，這些患者過去都不曾使用抗真菌藥物，這也讓CDC衛生官員認為「會在人與人間傳播。」

報道指出，真菌又稱耳念珠菌，對醫院及療養院內嚴重疾病患者來說相當危險，若是真菌進入血液、心臟或大腦時，會帶來致命性的危險，若透過患者接觸或者院內污染的物體傳播，就可能使得引爆疫情院內感染。

紐約2019年有3名感染超級真菌個案，但竟然對被視為最後防線的抗黴菌藥物棘白菌素（Echinocandins）有抗藥性，也沒有證據證明患者彼此之間是相互感染，透過研究發現抗藥性是在治療過程中產生。

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