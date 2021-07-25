印度禍不單行？新冠肺炎疫情未完真菌病例又現　此際再遭極端暴雨

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在印度蔓延之際，不少有幸擊退新冠病毒、從中康復的患者卻面臨黑真菌症（Black Fungus）危機。而此時出現暴雨連連的極端天氣狀況，對國民而言，無疑是雪上加霜。



印度衛生部24日公布，全國在過去24小時新增39,097宗確診，累計增至3,13,32,159宗。死亡病例新增546宗，累計4,20,016宗。這個國家的每日陽性比率目前為2.4%，連續33天低於3%。但當新冠疫情有所緩和時，印度又爆發黑真菌症疫情。衛生部22日指，黑真菌症迄今已感染45,374人，導致4,332人喪生。

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美國有線新聞網絡（CNN）23日報道，印度衛生部數據顯示，絕大多數、約85%黑真菌症患者曾確診新冠肺炎，41歲司機斯里尼瓦斯（Srinivas）便是其中一員。

斯里尼瓦斯從新冠中康復後，左眼很快開始腫脹到無法睜開且疼痛難耐，之後眼睛和鼻都開始流血。他找了4間醫院都不願為他提供治療，直至前往第5間醫院求醫時，才確診患上黑真菌症，有外科醫生為他進行手術，清除臉部發黑的組織和腐爛骨頭。他術後數周無法開口說話，最初是因為疼痛和腫脹，之後是由於失去部分下巴，需要插上鼻飼喉管。

斯里尼瓦斯住院2個月後，24日終於可以出院，但仍須每周回醫院覆診。

暴雨

除新冠和黑真菌症疫情外，印度還遭遇極端天氣打擊。馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）暴雨成災，截至24日，已導致138人喪生。