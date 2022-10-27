Tesla稱自動駕駛「比人類更好」涉誤導　美國司法部展開調查

電動車Tesla公司正在美國接受刑事調查，原因是這家公司聲稱它的的電動汽車可以「完全自動駕駛」，涉嫌誤導消費者及投資者。



美國發生了十多宗涉及Tesla自動駕駛系統的車禍後，美國司法部自2021年啟動相關調查，至近日公開。

早在2016年，Tesla的行銷就吹噓自動駕駛的能力。在當年的一次電話會議上，創辦人馬斯克（Elon Musk）將這一系統描述為「可能比人類駕駛員更好」。

馬斯克上星期在另一次電話會議上說，Tesla將很快發佈升級版的「完全自動駕駛」軟體，允許客戶「在不碰軚盤的情況下前往工作地點、朋友家和商店」。

Tesla公司網站上的一段影片上，表示指坐在駕駛座上的人只是出於法律原因：「他沒有做任何事情，車子是自己開的。」然而，Tesla也明確警告司機，在使用自動駕駛系統時，他們必須將手放在軚盤上，並保持對車輛的控制。

Tesla在網站上說，它的技術旨在協助轉向、制動和速度，但它的功能「並不使車輛變得自主」。消息人士說，這種警告可能會使司法部提起的訴訟複雜化。

相關消息人士指出，司法部的調查可能代表著更嚴重的審查標準，因為有可能對公司或個別高管提出刑事指控。

華盛頓和三藩市司法部檢察官正調查Tesla是否對其駕駛輔助技術的能力，作出無根據的聲明以誤導消費者、投資者和監管機構。調查員最終可能會提出刑事指控，尋求民事制裁或不採取任何行動就結束調查。

本文獲《聯合早報》授權轉載

