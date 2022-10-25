Tesla突然降價觸發內地車主「維權」　網民：剛提車一個月虧損2萬

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）突然宣布降價引起輿論關注，也引發部分老車主不滿。多名網友近日在社交網站爆料，稱不少在近期完成訂車的車主組建群組，針對降價進行「維權」。



周一（24日），Tesla宣布即日起對旗下中國大陸地區在售的Model 3及Model Y售價進行調價，其中Model 3後輪驅動版價格下調1.4萬元（人民幣．下同）至26.59萬元，高性能版降價1.8萬元至34.99萬元；Model Y後輪驅動版售價降價2.8萬元至28.89萬元，長續航版售價下調3.7萬元至35.79萬元，高性能版售價降價2萬元至39.79萬元。

周一，Tesla宣布即日起對旗下中國大陸地區在售的Model 3及Model Y售價進行調價。（微博）

據《證券時報》報道，Tesla中國客服表示，客戶在公佈價格調整之前提車的不享受最新價格，「已經提車，在車管所是有登記的，這個是變不了的，哪怕是昨天提的車都不行」。不過，已下訂單還未提車的客戶，是可以享受最新官網價格。

值得一提的是，特斯拉此次降價將Model 3及Model Y各款車型售價拉至今年最低位，引起不少消費者不滿。據網民爆料，Tesla官宣降價後不久，不少在近期完成訂車的車主即組建維權群組進行「維權」。有群組成員表示，自己提車剛好一個月，一個月虧損2萬。

對此，有汽車自媒體評論道，如果事先有過告知的話，價格變動就屬於正常現象。如果說是無徵兆地變價，雖然目前還沒有明文規定，但是確實會增加一些不信任感，畢竟Tesla是直營模式，「調價就是牽一發動全身的事」。

其實在降價之前，因應上游材料價格持續上漲，從今年3月起，Tesla對旗下車型進行過多輪價格調整。其中3月10日，Model 3高性能版和Model Y長續航、高性能版均漲價1萬元；3月17日，後輪驅動Model Y售價漲約1.5萬元至31.69萬元；6月17日，國產Model Y長續航版漲價1.9萬元至39.49萬元。

據《華夏時報》報道，今次Tesla在原材料價格並未有明顯大額回落的當下突然降價，說明其對銷量的需求迫切，而龐大的產能需要消耗是其中一個原因。汽車行業分析師林述成分析，今年Tesla上海超級工廠產線改造，產能提升迅速、供應增加，這導致車輛交付週期大幅縮減，產能不斷提升，特斯拉需要靠降價來拉動需求，消化產能。