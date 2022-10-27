英國經濟受新冠疫情與俄烏戰爭拖累？　英美印媒認為脫歐才是兇手

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和俄羅斯入侵烏克蘭固然衝擊全球經濟和推高通脹，但英媒10月18日分析，英國當前物價飛騰、投資與貿易低迷，其實源於脫歐效應（Brexit Effect）。



英媒

英媒18日稱，在物價、投資和貿易方面見到的負面影響，並非來自疫情或能源危機，非常明顯，這是脫歐效應。

報道形容英國脫離歐盟（EU）的決定是一種經濟上的自我傷害行為，而「迷你預算」是脫歐後經濟政策的結晶（Culmination）。

這間傳媒指，脫歐在英國仍是一項分裂國家、社區與家庭的議題，如今脫歐的經濟效應宛如禁忌話題，不論執政黨或在野黨都不夠坦誠。

不僅英媒，美國和印度傳媒也認為英國目前的經濟危機與脫歐有關。

美媒

《基督教科學箴言報》（Christian Science Monitor）26日亦指，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）25日就任時提到導致嚴重經濟危機的3個因素，前任卓慧思（Liz Truss）犯下的錯誤、俄烏戰爭和疫情，但他忽略了一個關鍵原因，那就是英國脫歐尚未完成的工作。

報道指，脫歐並未如推動它的人所說那樣，讓英國通往陽光照耀的高地（Sunny Uplands），而是抑制了貿易和外國投資。

印媒

一篇21日在新聞網站India.com刊登分析文章談及讓英國面臨經濟危機的原因，文章首先提及英國脫歐影響。

除此之外，分析指，俄烏戰事、疫情、做錯決定的政府及官員，以及伊斯蘭強硬派的崛起亦是英國經濟危機的原因之一。