英國數千人上街請願　要求重返歐盟　奧地利數百人示威高呼脫歐

數千名示威者10月22日在英國倫敦市中心遊行集會，要求英國重新加入歐盟。



《衛報》10月22日報道，當日數千民眾參與「國家重新入歐遊行（National Rejoin March）」。大批來自英國各地的示威者從公園徑（Park Lane）起步，步行到國會廣場（Parliament Square），期間高舉橫額並高呼口號，行動持續數小時。

廣場公園內不少民眾揮動歐盟旗幟，舉牌要求英國重新加入歐盟，使現場一片藍、黃色。標語內容包括「Brexit （英國脫歐）永遠行不通」、「賬單降價，重返歐盟」和「我們投了票給生菜」等。

英國小報《每日星報》預測時任首相卓慧思（Liz Truss）比一個西生菜的保質期更短，數天內便會下台。該報編輯部將她的照片與西生菜並列桌上進行網上直播，揶揄她是濕生菜（wet lettuce）。最終「西生菜」贏了。在英語中，濕生菜有膽小鬼及懦夫等意思。

主辦單位在國會廣場花園的大熒幕上展示約翰遜（Boris Johnson）、前內政大臣彭黛玲（Priti Patel）、改革黨前黨魁法拉奇（Nigel Paul Farage）等支持脫歐政客的相片時，大批群眾發噓聲表達不滿。有示威者受訪表示，英國目前面臨的困難，源於脫離聯盟。

據俄羅斯衛星通訊社，維也納（Vienna）亦爆發示威活動，數百人要求奧地利退出歐盟。