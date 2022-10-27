最新世界大學排行榜　中國入圍校數首超美國　人工智能世界第一

撰文：歐敬洛
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美國新聞與世界報道（U.S. News & World Report）日前發布了2022至2023年度的世界大學排名。在2000間入選的學校名單中，中國大學的入選數首次超越了美國的大學數量，這可能與新冠疫情及美國向中國設立更多限制，阻礙中國留學生前往深造有關，影響兩國的排名。

排名榜共收錄了90個國家共2000多間大學，中國入圍的大學共有338間，首次超過了美國的280間，成為榜上大學最多的國家。

雖然以全球國際排名首10位的依然以美國大學佔多，包括頭3位的哈佛大學、麻省理工及斯坦福大學均是美國，但以亞洲排則是中國佔多。包括排名第一的清華大學，第四名的北京大學等。香港中文大學及香港大學排名亞洲第5及6位。

圖為2020年4月，美國哈佛大學校園一景。哈佛大學是全球排行最高的學府之一。（Getty）

全球大學排名：
1. 哈佛大學（美國）
2. 麻省理工大學（美國）
3. 斯坦福大學（美國）
4. 加利福尼亞大學伯克利分校（美國）
5. 牛津大學（英國）
6. 華盛頓大學西雅圖分校（美國）
7. 哥倫比亞大學（美國）
8. 劍橋大學（英國）
9. 加利福尼亞理工學院（美國）
10. 約翰霍普金斯大學（美國）

亞洲大學排名：
1. 清華大學（中國，全球23名）
2. 新加坡國立大學（新加坡，全球26名）
3. 南洋理工大學（新加坡，全球30名）
4. 北京大學（中國，全球39名）
5. 香港中文大學（香港，全球53名）
6. 香港大學（香港，全球55名）
7. 阿卜杜勒阿齊茲國王大學（沙特，全球65名）
8. 東京大學（日本，全球81名）
9. 上海交通大學（中國，全球89名）
10. 浙江大學（中國，全球93名）

首設人工智能學科排名

與去年相比本次排行首次新增了人工智能、教育和教學研究、氣象學和大氣科學、水資源科學的排名。在人工智能這學科中，中國的清華大學排名全球第一，中文大學排名第三，另有多間中國大學排名十位之內；美國著名的斯坦福大學及卡內基梅隆大學僅雙雙排行第十二。

人工智能近年成為中美的爭奪對象，拜登政府（Joe Biden）於2021年把人工智能倡議法案簽署成為法律，旨在提升美國在相關領域的領導地位。國務卿布林肯（Antony Blinken）亦表明希望美國能在科技領域上維持領先位置，這對美國21世紀的經濟蓬勃發展至關重要。

然而，中國不僅在人工智能，在納米科學、納米技術、高分子科學、工程和物理化學中仍處於領先位置。

自新冠疫情爆發以來，前美國留學的中國學生亦越來越少。根據美國國務院的數據，從2022年1月至2022年9月，有52,034名中國公民取得了F-1簽證（學生簽證），低於 2019 年同期的95,518人。

圖為北京大學，北京大學是繼清華大學後另一間中國最著名的學府。（北京大學）

這除了與疫情限制出國外，美國加強審查中國出國留學生，以防技術「被盜竊」，亦限制了中國學生前往美國深造的機會，讓中國留學生留在國內升學。這亦可能造成兩國排名變化的原因。

儘管世界大學排名沒有統一標準，但美國新聞與世界報道的排行榜仍有相當的權威和參考價值。排行集合以學校本身的全球聲譽、出版刊物、被引用次數及影響力、國際合作等作為評分。

中國觀察者網引述教育觀察者常松表示，對待類似的國際排名需要兼聽則明，因「中國辦大學不是衝排名，育才才是第一要務」，但同時又不可淡化無視其參考價值。

「中國要構建自己的高校評估體係，但不能閉關鎖國。大學教育一定是開放的，世界沒有一個國家的一流大學能閉門造車。」

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