神父修女也偷看　教宗方濟警告：網絡色情是「魔鬼之門」

《BBC》與《衛報》報道，天主教教宗方濟各就觀看網絡色情片的危險性向神父與修女發出警告，稱此舉「削弱了神職人員的心靈」（Priestly heart）。



教宗10月24日在梵蒂岡的一場會議向研修的神父與修生（Seminarian）講話時，被問到應該如何最好地使用數碼和社交媒體。在10月26日刊登的活動全文中，教宗稱觀看網絡色情片是「這麼多人有的惡行（Vice），這麼多的平信徒（Laymen），這麼多的女平信徒，甚至是神父與修女，魔鬼就從那裏進入」。

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根據報道，天主教會的教誨將色情視為對貞潔（Chastity）的冒犯。教宗在講話警告了危險性，亦即數碼色情，並指他不僅僅是在談論就像虐童的數碼色情而已，「這已經是墮落（Degeneracy）了。親愛的兄弟們，注意這一點」。

至於怎麼瀏覽社群媒體與數碼世界，教宗則告訴神父與修生，他們應當使用「以推進、交流」，但不要在上面浪費太多時間，「純潔的心靈，耶穌每天接受的純潔心靈，不能接受這種色情資訊」。

教宗還建議神父與修生，「從你們的手機刪除這個，這樣你就不會在手頭有着誘惑」。儘管在Twitter擁有6340萬跟隨者，但85歲的教宗說自己沒有用社群媒體工具，「因為我到得太晚了」。

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