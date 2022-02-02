猶太人大屠殺無關種族？《修女也瘋狂》女星胡比高拔失言停職2周

美國非裔影星兼主持人胡比高拔（Whoopi Goldberg）日前語出驚人，稱納粹實施的猶太人大屠殺（The Holocaust）「非關種族」（Not about race），引來排山倒海的強烈批判。儘管胡比高拔已經道歉，美國廣播公司ABC新聞仍決定讓她停職2周、立即生效。



華盛頓郵報及CNN報道，此事起因是田納西州麥克明郡（McMinn County, TN）學區委員會1月初一致投票通過，將普立茲獎二戰納粹死亡集中營圖像小說《鼠族》（Maus）從8年級課程刪去。

胡比高拔擔任共同主持人的ABC新聞頻道節目《觀點》（The View）1月31日主題就是地方教育主管機關將《鼠族》及另一部普立茲獎名著《梅岡城故事》（To Kill a Mockingbird）從課程移除。一位主持人認為學區委員會可能不喜歡「讓白人看起來很壞的歷史」時，胡比高拔就稱「這是白人對白人做的，所以這是你們大家要自相殘殺」。

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隨後，胡比高拔提到「猶太人大屠殺並非關於種族」，其他主持人則紛紛表達反對，但她仍重申猶太人大屠殺「非關種族」，並指「這事關人類對人類的不人道（It's about man's inhumanity to man）」。

面對其他主持人指猶太人大屠殺涉及「白人至上主義」時，胡比高拔則稱「這是兩個白人群體」，也明顯不同意議題限縮在種族範圍內，「這是人們怎麼對待彼此，這就是問題所在，不管你是黑人或白人都無所謂，因為黑人、白人、猶太人、意大利人，每一個人都在彼此互食（eats each other）」。

儘管胡比高拔挨轟後發布聲明，為自己的言論誠摯道歉，坦承她應該要說猶太人大屠殺既涉及種族、也關於人類對人類的不人道，但ABC新聞總裁戈德溫（Kim Godwin）仍決定她要為「錯誤與傷人言論」立刻停職2周，「雖然胡比高拔已經道歉了，我已要求她花時間反省和學習自己評論的影響」，並強調ANC新聞全體跟他們的猶太同事、友人、家人和社群團結一致」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】