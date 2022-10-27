普京：烏克蘭成為「生物武器試驗場」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲廷或蒲亭等）10月26日稱，烏克蘭領土已變成「軍事生物實驗的試驗場」。



普京在與獨立國家聯合體（Commonwealth of Independent States，CIS）安全部門負責人的進行視像會議並發表講話說，烏克蘭已成為「美國政策的工具」，旨在維持其美國統治地位。

普京說：「我指的是北溪天然氣管道的爆炸組織。」北溪天然氣管道9月29日發現第4處的泄漏時，他回應事件，形容這是恐怖主義行為，質疑爆炸是美國所為。

普京稱烏克蘭地區已變成軍事生物實驗場，又稱「他們」將包括重型武器等輸入烏克蘭。他也說，烏克蘭計劃使用骯髒彈也是一大憂慮。

他稱，「這不僅僅是小型武器。還有更強大的『破壞的手段』落入犯罪分子手中的風險，包括便攜式防空導彈系統及高精確度武器。」

就在同一天（26日）普京觀看戰略威懾力量訓練，據俄羅斯國防部指，俄軍在過程中演練發動大規模核打擊，以應對敵方核打擊的任務。俄軍又公布發射洲際彈道導彈的片段。

俄衛網稱，在普京領導下，陸、海、空戰略威懾力量展開演習，包括實際發射彈道導彈和巡航導彈。