馬斯克成功收購Twitter　第一件事：領導層齊遭革職

世界首富、特斯拉（Tesla）首席執行官馬斯克（Elon Musk）在美國當地時間10月27日晚，完成收購Twitter，而他第一件做的事，是把公司的一眾主要領導層革職。



馬斯克成功以440億美元收購Twitter，成為這社交平台的老闆。但同時據美媒報道，馬斯克入主後的第一件事，是清理門戶，把公司的一眾主要領導層革職。

被解雇的包括行政總裁Parag Agrawal，財務總監Ned Segal、法律、政策和信託主管Vijaya Gadde 和總法律顧問Sean Edgett。但因早前馬斯克與Twitter談洽時發生的阻礙與他們有關，外界對馬斯克的動作似乎並不意外。

圖為10月27日，馬斯克攜同水缸進入Twitter總部大樓，示意決心要收購Twitter。（Elon Musk Twitter）

馬斯克在4月開始考慮收購Twitter，當時他以30億美元收購了該公司9.2%的股份，成為最大股東。但他並沒有就此停步，不到十天後，馬斯克表明打算以440億美元收購Twitter。Twitter最初接受，但很快出現轉折，馬斯克突然放棄收購Twitter，繼而上演雙方對簿公堂。

外界未能得知當時馬斯克為何退縮，和現在出爾反爾的原因，但雙方最終達成協議。馬斯克成功收購Twitter，成為Twitter的擁有者。