韓國起訴三星4職員　指控向中企與Intel泄露半導體技術

韓國首爾中區檢察院10月27日公布，檢察官已起訴4名分別為三星集團（Samsung Group）現任或前任職員的人士，他們涉嫌竊取三星的半導體技術資料，再將它們帶到中國企業及美國半導體企業英特爾公司（Intel）。



其中兩名被起訴的人士是三星工程研究員、另外兩人是前三星工程師，他們被拘留。他們面臨的控罪包括違反《防止不正當競爭法》（Unfair competition prevention act，暫譯）及《工業技術保護法》（Industrial technology protection act，暫譯）。

其中一名曾在半導體部門工作的前三星職員被指在2018年8月嘗試在一間中國半導體諮詢公司尋找新工作時，透過兩名三星工程職員取得一本操作手冊、一份超純水系統設計圖、以及其他關鍵技術資料，並將這些資料外泄。

這名人士被指在轉職到一間中國企業後，用從三星竊取的材料訂購一套超純水系統。

韓國檢察官表示，另一名前三星職員被指在三星工作期間，向英特爾公司泄露一份電腦文件，它包含三星的關鍵半導體技術。檢察官說，這名人士當時正轉職至英特爾公司，他在網上獲取三星的半導體技術資料，並以拍照的方式儲存這些資料。

超純水是已去除離子、有機物質或微生物的水，企業在生產半導體的過程中，用它來清潔半導體晶體圓形片。