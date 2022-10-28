Elon Musk收購後　Twitter小鳥將變西方版微信　還是飛向極右樂園

馬斯克（Elon Musk）成功收購Twitter，由用戶搖身一變成老闆。他將如何改變Twitter，如何讓它更進一步發展成為了焦點。以下是一些馬斯克過去曾說過的話，或許能暗示Twitter未來發展方向。



Elon Musk：馬斯克2022年10月26日在Twitter上公布一段現身Twitter公司總部的影片。他抱着一個洗手水槽，大玩「食字」遊戲——他手持洗手盤（sink）到場，附上一句「let that sink in」（擊球入洞），語帶雙關，暗示收購案已經定局。（AP）

讓它成為西方版微信？

馬斯克曾表示過，他會在收購Twitter後創建一個一個名為X的新軟件，並稱這會是一個「集所有東西於一身」的「超級App」，外界推測他是想建造美國版的微信。

馬斯克在6月一場有Twitter員工參與的會議上，他就把Twitter的潛力與微訊在中國無處不在進行了比較：「我想Twitter的一個重要目標，是否盡可能融入這個國家，整個世界。」

「在中國，你基本就只需要一個微信就能生活。因為它對日常生活非常有幫助，我想若我們能達到這目標，又或是接近它，對Twitter而言這將會是一個莫大的成功。」

然而建造如此的超級應用不是易事。微信剛開始也只是一個通訊軟件，而當其開始拓展其業務時，中國還未有太多成熟的競爭對手。但在美國，單是移動支付已有Apple Pay、Google Pay、PayPal、PayWave等。而且美國有反壟斷法，要建造一個能幾乎壟斷所有人們生活的Apps會十分困難。

Twitter標誌：圖為2022年10月14日，美國波士頓一部手機上呈現的Twitter標誌。（AP）

容許絕對言論自由 Twitter轉向極右？

馬斯克曾表示自己是「絕對言論自由主義者」，曾公開批評Twitter限制包括前總統特朗普（Donald Trump）及其他極右人士的言論，外界預料馬斯克上任後會解禁特朗普等人的帳號，讓他們重返Twitter。

這引起了部份人擔憂，奧巴馬（Barack Obama）政府白宮前首席數碼顧問戈德曼（Jason Goldman）表示，言論自由雖然非常重要，也是所有網絡世界營運者應遵從的，但他指馬斯克「並不真的理會這些東西」，「他只是希望有更多的聲音迎合他的個人觀點。」

特朗普在Twitter危險言論，不斷聲稱選舉舞弊讓支持者信以為真，最終引發了國會衝擊事件，有專家擔憂馬斯克的解禁會讓Twitter成為「群魔亂舞」之地。

然而在收購Twitter當天，馬斯克稱不會讓Twitter變成「說任何鬼扯的話也沒有後果」的地方，未知他會如何平衡他所謂的「絕對言論自由」，建造理想中的「自由言論廣場」。

圖為8月25日，SpaceX舉行活動。馬斯克的SpaceX成為了私營航太企業的典範。（Getty）

增加付費用戶模式？

Twitter目前沒有用戶付費功能，收入嚴重依賴廣告。馬斯克認為Twitter需要建立一套系統，吸引用戶付費體驗，例如一直在辯論Twitter到底是否需要「修改貼文」的功能。

網絡市場公司R/GA媒體和聯絡主任格林（Aaron Green）表示，訂閱帶來的問題是訪問，許多用戶不會使用付費服務，Twitter要冒着失去用戶的風險。

馬斯克以440億美元收購Twitter，這不是一個細數目，如果他投入Twitter的熱情與投入電動車Tesla及SpaceX的一樣，那麼對Twitter的改變——不論是好是壞，都會是巨大的。

馬斯克傳記作者弗利斯馬斯（Michael Vlismas）表示，SpaceX 最初以殖民火星的偉大目標發展：「這似乎是一個不可能的想法，但它確實再次引發人們對太空的支持、興趣和熱情。」

SpaceX今天已成為全球最成功的私營航太企業之一，馬斯克將如何利用Twitter發揮小宇宙，引人注目。