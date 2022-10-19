中國贈卡塔爾「四海」及「京京」賀世盃　今抵達成中東首對大熊貓

據央視新聞報道，當地時間19日清晨，中方向卡塔爾贈送的兩隻大熊貓「四海」和「京京」已搭乘專機抵達卡塔爾首都多哈的哈馬德國際機場。為慶祝本次世界盃舉辦而來的牠們即將在卡塔爾生活15年，而這還是中東地區首對大熊貓。



大熊貓「四海」和「京京」啟程前往卡塔爾。（新華社）

2020年，中國和卡塔爾達成協議，以「保護研究合作」的方式送出兩隻大熊貓到卡塔爾「旅居」。據央視報道，四川大熊貓保護研究中心研基地昨日為兩隻大熊貓舉行了歡送儀式，後出發前往卡塔爾，隨機前往的還有中方派出的飼養師和獸醫專家。

本次「出訪」的是4歲的雄性大熊貓「京京」和3歲的雌性大熊貓「四海」和。「京京」2018年出生於大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地，後轉往雅安基地生活；「四海」2019年則一直生活在臥龍神樹坪基地。

中國大熊貓保護研究中心雅安基地，大熊貓「四海」在吃竹子。（新華社）

中國大熊貓保護研究中心雅安基地，大熊貓「京京」在玩耍。（新華社）

為保證兩隻出遠門的「小朋友」新生活順利開啟，中卡兩國均做了充分準備。中國大熊貓保護中心一個多月前就已為兩隻大熊貓實行了隔離檢疫和體檢，目前健康狀況良好。

中方還多次派專家團赴卡塔爾對場館進行現場指導和實地評估，並協助卡方組建專業的大熊貓飼養管理團隊，完成大熊貓主食竹子的供應保障。

大熊貓「四海」和「京京」等待出發。（新華社）

卡塔爾亦專門修建了設施齊全的大熊貓館，歡迎「四海」和「京京」的到來。據悉，兩隻大熊貓將分別擁有帶有空調的運動場、室內展廳和獨立的「臥室」。

入住後，它們會先進行為期三周的隔離，在世界盃開幕前夕與公眾見面，成為本屆世界盃的中國看點。