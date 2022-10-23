世界盃2022｜球迷徒步7000公里赴卡塔爾　IG全程紀錄最後突失蹤

2022世界盃還有不足一個月便在卡塔爾展開，西班牙球迷哥爾多（Santiago Sanchez Cogedor）月前展開「行路去卡塔爾」的壯舉，並在Instagram一路紀錄這6920公里的旅途。

然而好景不常，他在踏上征途9個多月後，突然失蹤。



西班牙《世界報》報道，40歲的哥爾多由今年1月8日由西班牙城市埃纳雷斯堡起步，目標是11月初抵達卡塔爾。

哥爾多在去年底在Instagram發文宣布這項計劃：「我會叫這個旅程做卡塔爾的命運之旅……這趟旅途的目的，是向大家展示人生是可以慢活的，我們可以稍稍停下來，關注自己的內心感受。」

哥爾多宣布自己行到卡塔爾的計劃時，坦承這計劃瘋狂。（Instagram）

這位西班牙球迷亦不忘行善，早已計劃探訪途中各國的孤兒院、學校、醫院等，也會在沿途植樹、清理垃圾，並向有需要人士送上衣物及食物，寫道：「希望為這世界帶來一點愛，令每個國家的人都能微笑。」

他也在文末提及，自己多次被人稱為瘋子，「但沒什麼比我當義工的心志更強。」從他的IG可見，他已非首次作長途旅行，並會在途中探訪不同機構、舉辦慈善活動如拳擊賽和足球賽，但對於今次「行路到卡塔爾」之旅，他也以「瘋狂」形容。

哥爾多沿途清理垃圾。（Instagram）

自展開旅途後，哥爾多一直在Instagram紀錄旅程、分享照片及途中見聞，他在4月初發文時指已行到意大利，並在5月抵達阿爾巴尼亞，8月則到達土耳其，8月底則貼出到達伊拉克的照片，並在9月分享與當地軍人的合照。

哥爾多分享與伊拉克軍人的合照。（Instagram）

哥爾多最後一次更新IG是在10月1日，他在當日發文，稱自己身在伊拉克北部的最後一條村，即將進入伊朗，而行經伊朗後便會抵達目的地卡塔爾，同時以長文講及自己在該伊拉克村莊與當地人一起踢波、獲邀一同用膳，一切似乎相當安好。但自此之後，他就未有再更新IG。

哥爾多在10月1日的最後一則帖文：

哥爾多的友人貝加度向《世界報》透露，正是在10月1日最後一次與哥爾多聯絡，「他分享了他的位置給我，當時他在伊拉克的庫爾德斯坦，距離伊朗邊境5公里。」伊朗的反政府示威仍持續，當地政府亦以武力鎮壓，貝加度認為哥爾多失踪與此有關：「我覺得他可能因政治因素，加上外國人的身份，而被當地扣留了。」