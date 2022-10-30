美國中期選舉｜研究：年輕人較有可能不在中選投票　或利好共和黨

美國學者10月25日公布研究結果，在年輕人的投票率方面，與總統選舉相比，他較有可能不參與中期選舉投票。



美國大學（American University）公共事務學院政府學教授Jan Leighley於10月25日在澳洲研究報告網站「對話」（The Conversation）發表她與路易斯安那州立大學（Louisiana State University）政治學助理教授哈梅爾（Brian Hamel）及紐約大學（New York University）政治學教授納格勒（Jonathan Nagler）一起完成的研究報告。

研究結果顯示，18至29歲的人佔美國總人口的16%，與他們在過去的總統選舉中的投票率相比，這年齡組別的選民在11月的中期選舉的投票率或會較低。

研究團隊比較1974年至2018年期間，不同人口群體在每次中期選舉中的投票比例，以及1972年至2016年期間，這些群體在總統選舉中的投票比例。他們發現，18至29歲的人在總統選舉中投下的票數佔總票數的17%；但他們在中期選舉投下的票數只佔總票數的12.8%。

團隊表示，根據合作選舉研究（Cooperative Election Study，暫譯）有關2018年中期選舉的調查顯示，較年輕的選民顯著地更常認同自己是支持民主黨，而非共和黨。因此，若年輕選民在11月中期選舉中的代表性不足，則可能會有更多共和黨人當選，以及當選人能反映較年輕民眾對關鍵問題的看法的可能性會較低。