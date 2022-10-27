美國中期選舉︱民主黨重量級人馬大力呼籲：候選人請打好經濟牌

美媒10月26日指，民主黨數名資深黨員呼籲參加中期選舉的黨友注意高通脹和經濟焦慮的問題。



中期選舉11月8日登場。根據《華爾街日報》，參議員桑德斯（Bernie Sanders）稱：「如果你走出去並問下普通美國人他們的腦袋在想什麼，他們在想經濟，他們想的是通貨膨脹。你能逃避這些問題，這對我而言是不可想像」。桑德斯曾2度參加總統選舉的民主黨黨內初選。

民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）表示，民主黨需傳達經濟訊息，以引起農村地區和國內部份經歷經濟動蕩地區選民的共鳴，必須與共和黨人競爭那些「不認同拜登，但不確定共和黨控制國會可能意味什麼」的選民。

↓墨菲到新不列顛（New Britain）與黨友的支持者見面↓

In New Britain today rallying voters for @RepJahanaHayes I caught up with one of longest and most loyal supporters, Frank Self. I haven’t seen him a long time and it was really emotional to reunite with him. pic.twitter.com/eTHqf0hsTi — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) October 23, 2022

民主黨政治戰略家萊克（Celinda Lake）、格林伯格（Stan Greenberg）、盧克斯（Mike Lux），以及美國前總統奧巴馬（Barack Obama）政府的關鍵人物、時任駐南非大使加斯帕爾（Patrick Gaspard）也呼籲民主黨候選人更多地談論經濟。

他們在雜誌《美國展望》（American Prospect）上發布備忘錄，稱：「民主黨人需明白，在經濟和通脹方面，我們有個正在勝利的訊號。但如果我們避免（談及）這個問題，成本上升將擊敗我們」。