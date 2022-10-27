美國中期選舉︱選戰吃緊民主黨發力　「大放銀彈」勠力宣傳

美國中期選舉漸近，民主黨向紐約和新澤西州3個國會選區投放了最少630萬美元的廣告。第一夫人吉爾（Jill Biden）也前往羅德島為黨友造勢。民主黨在這些區域一直領先，但民主黨希望保持優勢，避免意外發生。



美國中期選舉將在11月8日舉行，距離中期選舉還有不到兩週時間，民主黨進入了防守的狀態。隨着共和黨向着藍色領土進攻，民主黨開始感到慌張起來。在這次大選中，民主黨的壓力正不斷上升。

圖為10月19日，邁阿密-戴德縣一個票站正在測試點票機運作。（AP）

民主黨在守護墮胎權及反對前總統特朗普（Donald Trump）收到一定成效，但必須面對的現實是通貨膨脹帶來人民生活困難。選民對這切身問題更為關注，他們厭倦了今天民主黨領導，儘管這不可能靠共和黨控制國會就能解決。

犯罪率也是人們擔心的話題，在俄勒岡州波特蘭、紐約市和三藩市等大城市，很多人都把焦點放在犯罪和生活質素。拜登在26日，前往紐約協助候選人霍赫爾（Kathy Hochul）拉票。霍赫爾很可能會獲勝，但共和黨的對手針對紐約犯罪高企來攻擊，兩者競爭較預期激烈。

當然亦有一些人保持樂觀的態度，如眾議員萊恩（Pat Ryan）表示，在8月特別選舉時，很多專家都說民主黨不會贏，但最後卻大獲全勝。民主黨在那時正好利用墮胎權的爭議，得到了更多的支持，讓其在紐約州阿爾斯特郡選舉中獲勝。

選舉在參議院的情況更為激烈，民主黨和共和黨現各佔一半議席，只要選舉中民主黨失守一席，將直接丟失參議院控制權。全國共和黨參議院委員會本周宣布投放約100萬美元的廣告，以協助新罕布什爾州的參議院候選人博爾杜克（Don Bolduc）。