巴西大選｜盧拉與博爾索納羅力爭總統寶座　左右陣營今日決戰

巴西大選10月2日舉行首輪投票，當地會舉行總統選舉、國會選舉和州長選舉。左翼的前總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和右翼的現任總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）是兩大熱門總統候選人，令是次選舉成為左右陣營之間的對決。



總統選舉有11名候選人，但左翼勞工黨（The Workers' Party）候選人、76歲的前總統盧拉與自由黨（Liberal Party）候選人、67歲的現任總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之間的競爭最受關注。

結果什麼時候公布？

巴西大選首輪投票於10月2日舉行，票站於當地時間10月2日上午8時至下午5時（香港時間10月2日晚上7時至10月3日凌晨4時）開放。選舉結果最早會於當地時間10月2日晚上9時（香港時間10月3日早上8時）公布。

在總統選舉中，若沒候選人取得超過50%選票，兩名得票率最高的候選人會在10月30日進入第二輪投票。

誰人領先？

巴西福利亞民意調查公司（Datafolha）9月29日公布的民調結果顯示，盧拉的支持度達50%，他可能會在首輪投票中勝出。博爾索納羅的支持度則只有36%。

博爾索納羅：圖為2022年9月30日，巴西總統博爾索納羅（中）在波蘇斯-迪卡爾達斯出席競選活動時駕電單車出場。（AP）

兩名候選人有什麼特點？

● 博爾索納羅

博爾索納羅政府支持開發亞馬遜雨林、支持企業化農業、蔑視環保人士，導致砍伐森林的數字創下15年來的最高水平，森林大火頻生。

他質疑新冠病毒（SARS-CoV-2）的嚴重性、新冠疫苗有效性、以及抗疫封鎖政策的成效，被視為是導致巴西新冠肺炎死亡人數高企的元兇。

● 盧拉

盧拉在2003至2010年擔任總統，他是致力保育亞馬遜雨林的代表。他在任期間擴大社會福利計劃，幫助數百萬人擺脫貧困，當時巴西經濟高速增長、大宗商品價格高漲。

他2017年被控洗錢及貪污，2018年服刑580天，最終在2019年獲釋。他的控罪因程序問題、檢控官與法官不當溝通等理由而被撤銷，他也一直自認清白，但在不少民眾心中，盧拉仍是貪污的代名詞。

兩名候選人有什麼策略？

新華社9月30日稱，盧拉和博爾索納羅的競選策略包括爭取搖擺選民支持、謀求中間陣營選民「策略性投票」、以及拉高對方的反對率。

● 爭奪搖擺選民支持

新華社9月30日稱，在巴西福利亞民意調查公司（Datafolha）、伊佩克公司（Ipec）和跨埃斯特公司發布的最新一期民調中，分別有17%、12%、29%的選民稱仍未確定投票意向。這些搖擺選民大部份為女性以及部份教育程度較低、收入較低的人群。報道指，9月中旬以來，盧拉和博爾索納羅幾乎同時發力，爭取這些選民的支持。

盧拉要求其支持者「以改變這個國家的責任感」說服身邊的搖擺選民。他在9月17日的競選活動中向搖擺選民示好，表示國家需要尊重和保障全體人民的權利，不論性別、種族或社會階層。

博爾索納羅也爭取這批人的支持。他9月14日對女性表示：「不是一個偉大的男人背後有一個偉大的女人，而是有一個偉大的女人在一個男人的身邊。」同時，他還推出一系列社會福利政策，爭取低收入人士的支持。

盧拉：圖為2022年9月30日，巴西前總統盧拉在里約熱內盧出席記者會。（AP）

● 策略性投票

對左、右兩大陣營而言，中間陣營支持者對政治風向和大選宣傳更敏感，他們的「策略性投票」有不可低估的價值。所謂「策略性投票」，是指在有超過兩名候選人參加的選舉中，如果選民認為自己支持的候選人沒機會獲勝，便策略性地選擇投票給其他候選人，以阻止自己最不喜歡的候選人當選。

新華社9月30日稱，9月中旬，盧拉競選團隊呼籲中間陣營支持者在大選首輪投票中以「策略性投票」支持盧拉，反對博爾索納羅。但巴西社會、政治和經濟研究所科學委員會主席拉瓦雷達（Antonio Lavareda）指出，此舉將引發「策略性投票」的「主要受害者」，即中間黨派民主工黨（Democratic Labour Party）候選人戈梅斯（Ciro Gomes）和巴西民主運動黨（Brazilian Democratic Movement）候選人特貝特（Simone Tebet）的強烈反應。

戈梅斯和特貝特均對盧拉團隊的「策略性投票」宣傳攻勢進行反擊，特貝特甚至直斥「策略性投票」是「對巴西人民的不尊重」。拉瓦雷達認為，與博爾索納羅直接的攻擊相比，戈梅斯和特貝特的反擊「對盧拉的形象傷害更大」。

●拉高對手反對率

新華社9月30日稱，誇埃斯特公司9月中旬發布的最新民調顯示，選民對盧拉的反對率已從2021年同期的40%上漲至47%，而博爾索納羅的反對率則從62%降至52%。兩人反對率的差距從22個百分點縮小至5個百分點。

反對率反映的是選民對候選人的不接受程度。反對率高的候選人很難在首輪投票直接勝選。巴西《閱讀》週刊（Veja）政治評論員認為，盧拉團隊希望首輪直接勝選的背後，是擔心在第二輪投票中，反勞工黨勢力聯合起來。

巴西智庫瓦加斯基金會（Fundacao Getulio Vargas）政治學家科托（Claudio Goncalves Couto）說，目前盧拉在多數民調中支持率超過40%，博爾索納羅的當務之急是拉高盧拉的反對率，防止盧拉在首輪投票中直接獲勝。