韓國人踩人慘劇153死︱為何是梨泰院？窄巷僅寬4米　盤點出事原因

韓國梨泰院10月29日晚上的萬聖節派對發生人踩人事件，遇難者增至153人，包括20名外國人。梨泰院靠近駐軍基地，多年來都是首爾內充滿異國風情的地區，成為不少年輕人到訪慶祝萬聖節之地，但出事現場的橫街小巷也使民眾在意外發生後難以逃出，現場夜店大聲播放音樂，也使後方民眾聽不到前方的呼救聲。



1. 異國風情濃吸引人潮 警方未加派人手

梨泰院位於首爾龍山區，二戰後美軍在當地附近設立駐軍基地，所以梨泰院多年來都有着許多充滿外國文化氣息的餐廳、商店、酒吧和夜店，異國風情濃，在萬聖節時更是吸引人潮。時至今日，韓美聯合軍司令部總部仍留在當地附近，正展開總部遷至平澤的工作。

據韓國官員30日在記者會透露，由於警方未預計今年人潮會較往年多，故此沒有特別加派人手。事後當地輿論質疑官員安排，批評政府沒有做好準備。

10月30日，韓國首爾，早上梨泰院小巷仍然封閉，警員在現場調查。（Chung Sung-Jun/Getty Images）

2. 斜坡窄巷僅寬4米 出事民眾難逃

在這次意外中，出事現場為一條狹窄小巷，下坡路長45米，寬僅約4米，部份位置更只有3.2米寬。

小巷從梨泰院洞的世界美食街一直延伸到梨泰院站出口，一邊是酒吧、商店等，另一邊則是漢密爾頓酒店的外牆，在小巷人滿為患時，民眾難找到逃跑的地方。據《中央日報》指，死者多集中於站在巷子前端5.7米的人，那裏有300多人受困。

據韓聯社引述目擊者所述，出事時看到小巷內有人跌倒後，尾隨者依次倒下，仿佛疊羅漢。也有另一名20多歲女目擊者稱，密集的人群層層疊疊，有些人逐漸失去意識。

韓國首爾梨泰院人踩人慘劇現場地圖。（01製圖）

3. 有人推撞

據韓媒引述生還者稱，也有人看見當時曾有人推撞，身在現場網紅善汝貞29日在Instagram發布圖片稱，當時後面有人說：「推！我們力氣更大！我能贏」

她又說：「如果不是一起的朋友力氣比我大，把我抓着，我應該會暈倒過去。好在我是在右側走，躲在牆邊的角落，從人們的縫隙中出來。非常淒慘。」

4. 夜店播歌嘈吵 後方聽不到求救聲

韓媒也引述有目擊者指，事發時不少人高聲叫救命，但鄰近夜店播放的音樂很大聲，令後方群眾聽不到呼救聲，也不知道前方的狀況，引致擠壓情況未能改善。

在事故發生後，也有民眾投訴指曾試圖通過酒吧和商店走出危險的小巷，但店主不准他們這樣做。

此外當地還有多種傳言，如事發前傳有名人到場引致混亂、有群眾誤食周邊商家流通的毒品糖果等，內地傳媒紅星新聞則引述梨泰院派出所回應這些傳聞稱，目前還未調查出任何原因，無法提供相關信息。

當地警方在30日凌晨則表示未接獲與事故有關的毒品報告，強調消息尚未得到證實，事件起因仍在調查中。