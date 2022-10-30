韓國梨泰院人踩人｜傳現場有人故意推擠　網紅發圖講述親身經歷

韓國首爾梨泰院10月29日的萬聖節派對演變成大規模人踩人事件。韓媒引述現場生還者稱，見到有人用力推人向前走，一名網紅在Instagram發布圖片並附上文字，講述自己身在現場的類似經歷。



《同胞新聞》29日報道，一名姓李的受訪者表示，見到5至6人推人向前走，之後有人跌倒。

其中一名當時身在災難現場的，是韓國Youtuber善汝貞（音譯：Seon Yeo-jeong）。她的Youtube頻道여정을떠난여정 有逾60萬人訂閱。她的Instagram亦有24.3萬人追蹤。

根據善汝貞29日在Instagram發布圖片，當時善汝貞後面有人說：「推！我們力氣更大！我能贏」。她表示，雖然是右側通行，想走但更像是被推著往前。

善汝貞稱：「突然一瞬間循環的人群突然糾結在一起，相互開始用力推擠，像是拔河一樣。前後左右都開始擠，壓迫感感覺什麼都看不到了。」

她說：「如果不是一起的朋友力氣比我大，把我抓著，我應該會暈倒過去。好在我是在右側走，躲在牆邊的角落，從人們的縫隙中出來。非常淒慘。」

善汝貞表示，自己當時喘不過氣，眼前發黑時，所有都像走馬燈一樣，感覺再這樣壓著，腳踩空就會摔下去死掉，或者窒息而死。

她還說：「我目睹的時候已經有一些人倒在地下了，最開始發生了什麼完全不知道。」